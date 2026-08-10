峇迪航空男乘客空中發狂強開逃生門　眾人肉搏阻止　離譜動機曝光

馬來西亞峇迪航空（Batik Air）一架客機近日發生空中驚魂。該客機從馬來西亞飛往印度途中，一名男乘客突然起身，試圖強行打開緊急逃生門，引發機組人員與其他乘客恐慌。客機落地後，男子隨即遭到逮捕，並面臨謀殺未遂指控。



《太陽報》報導，這起事件發生在8月5日晚間，36歲印度裔的男乘客阿薩尼卡爾（Jamsheer Athanikkal）於飛行途中，忽然衝向緊急逃生門並試圖強行打開。他的力道之大，艙門周圍甚至留下明顯抓痕。不僅如此，他還對上前阻止他的機組人員與同行乘客破口大罵，口出威脅。

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現場畫面顯示，機組人員與其他乘客當時在阿薩尼卡爾嘗試開門時一擁而上，與他進行搏鬥，企圖阻止他開門的這個瘋狂舉動。所幸在大家的共同努力下艙門並未被打開，成功阻止一場悲劇的發生。

突然開門原因曝光

阿薩尼卡爾遭逮捕後，警察詢問他為什麼要這麼做時，他表示當時是忽然有了這個念頭「感覺現在就該這麼做」「當時自己生不如死」，並非蓄謀已久。報導指出，阿薩尼卡爾當時乘坐飛機，是為了回家看他剛出生的孩子。

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