中國男疑拍馬航空姐臀部　辯稱輕拍還喊「中馬友好」　遭航警帶離

馬來西亞航空8日發生一宗突發事故。一名中國男子搭機時，疑似拍打女空服員的臀部，導致航警登機介入，強制將男子帶離飛機。社群媒體流傳雙方衝突的畫面，可聽見男子辯稱「只是輕拍」，還高喊「中馬友好」等言論，引發網友討論。



伸手還辯稱輕拍 航警登機強制帶離

社交平台的影片披露，男子與女空服員在機艙走道爭吵，男子情緒不滿辯稱「你說這個算動手嗎，你說新加坡都不算動手吧！」兩名航警則站在一旁，準備隨時拉開男子。空服人員隨後強調：「機場不允許你跟乘客上航班」。

馬來西亞航空8日突發事故，一名中國男子搭機時，疑似拍打女空服員的臀部。（截取自X@Appraiser008）

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男子又說，「輕輕拍了你兩下，你就不讓我上飛機」，空姐回應「是叫輕輕嗎」，男子則嗆「你把監控調出來」。之後，男子不斷重複「不是我的問題」，甚至脫口而出「中馬關係友好」等理由企圖蒙混過關，不過最終仍被航警帶下飛機。事件曝光後引發熱議，有網友表示「這是第一次遇到乘客被趕下機的情景」，暗指男子行徑離譜，也有人稱「中國人的名聲都是這種敗類給敗壞的」。

現場乘客揭混亂內幕

不過，也有當時在現場乘客為男子抱不平。一名葉姓男子指出，航班在登機前面對一連串的技術問題，如無法刷登機證進入候機廳、乘客座位因更換機型而變動，再加上地勤人員處理方式不佳，讓乘客感到不適。此外，不少乘客不熟英語及馬來語，聽不懂溝通內容，現場一片混亂。

該男子最終被航警帶下飛機（截取自X@Appraiser008）

這名乘客表示，那位被帶下機的乘客確實有不當行為，但如果航空公司人員在引導乘客登機前，處理可以更專業、更有秩序，也許事情不會發展到那個地步，「誰對誰錯，我無法下定論。」

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