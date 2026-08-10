頑童拒繫安全帶！加拿大航班被迫取消起飛　全機乘客滯留機場過夜

加拿大波特航空（Porter Airlines）8月6日一架原定由維多利亞（Victoria）飛往多倫多（Toronto）的班機，在即將起飛前夕，因機上一名幼童始終不願繫上安全帶，迫使飛機只能掉頭返回航站樓。不料這一折騰耽誤了過多時間，剛好撞上機場跑道深夜關閉時間，導致全機乘客無辜受牽連，被迫留在當地過夜。



起飛前驚見幼童站立！父母與空服員勸導無效

根據波特航空發言人向加拿大CTV新聞（CTV News）證實，涉事的PD444航班當時已關閉艙門並駛離維多利亞國際機場（YYJ）航站樓，正沿著滑行道前往跑道準備起飛。此時空服人員卻發現，機上一名幼童竟然「站在座椅上」，並未依規定繫妥安全帶。

加拿大波特航空（Porter Airlines）8月6日一架原定由維多利亞飛往多倫多的班機，在即將起飛前夕，因機上一名幼童始終不願繫上安全帶，迫使飛機只能調頭返回航站樓。（示意圖/unsplash@thehncreative）

波特航空在聲明中指出，孩子的父母與機組人員隨後多次試圖協助並引導孩子繫上安全帶，但經過一番努力最終仍告失敗。航空公司強調：「在這種極具安全隱患的情況下，飛機根本無法依法起飛，機組人員只能決定折返航站樓讓該家庭下機。」

作業超時撞上跑道宵禁！全機旅客被困過夜

然而，處理該名幼童及其父母下機、請他們提領行李，加上機長需要重新提交飛行計畫與辦理相關行政手續，程序繁瑣且極耗時間。整套流程結束時，時間已悄悄跨過午夜12點30分，而維多利亞機場的跑道正好在這個時間點依規定關閉。

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因關閉跑道代表班機失去了當晚起飛的機會，其他無辜的剩餘乘客只能被迫在維多利亞過夜，延誤整整一天。波特航空隨後針對此突發事件對所有受影響乘客深表歉意，並安排大家於隔天順利搭班機前往多倫多。

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