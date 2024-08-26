急住落機？飛機降落後澳洲男乘客「直接打開逃生門爬上機翼離開」
撰文：聯合新聞網
出版：更新：
澳洲一名男子在搭機時突然打開緊急逃生門還爬出飛機。
雖然當時飛機已經停在停機坪，但由於男子無預警打開逃生門，觸發了緊急滑梯，讓機上乘客全都嚇壞了。
點圖放大瀏覽：
+9
據澳洲新聞網（News.com.au）報導，一名乘客肯尼斯（Kyle Kenneth）在社群媒體上描述事發經過。
當天他搭乘捷星航空（Jetstar）的飛機抵達墨爾本機場，一名同機男乘客卻突然打開緊急逃生門，還爬到機翼上。
肯尼斯說，偏偏他剛好就坐在緊急出口的靠窗位置，雖然沒有人受傷，但整個過程「相當嚇人」，讓他就連事件結束後都還是覺得「非常緊張」。
【延伸閱讀】大媽嫌客機內太熱 打開太平門走上機翼乘涼 烏航：已列入黑名單
點圖放大瀏覽：
+5
肯尼斯回憶，整個飛行過程本來都很正常，但飛機降落後，男子突然衝過來，盯著逃生門看。
其他乘客意識到他的意圖，開始大喊要他停下。不過男子彷彿沒有聽見周遭人的聲音，還是打開了逃生門，且沒有使用緊急滑梯，而是直接爬到機翼上。
男子隨後被地勤人員壓制，並因涉嫌違反航空安全規定和攻擊行為遭到逮捕。
澳洲聯邦警察發言人表示，男子已送往醫院進一步檢查，目前仍在醫院。警方將持續調查此案，未來可能會對這名男子提出指控。
【相關圖輯】澳洲華裔網紅扮骨折搭飛機 成功免費升級商務艙 遭網民鬧爆
點圖放大瀏覽：
+8
【相關圖輯】男乘客朝空姐臉吐口水 遇反抗再一巴摑冧空姐 遭圍毆打斷肋骨
點圖放大瀏覽：
+11
台女怨飛機餐難食又唔健康「都係微波爐食品」 慘遭大批網民駁斥男童坐飛機不肯戴安全帶 累航班延誤1小時 機長最終被迫這樣做美女飛機上舉牌「找有錢老公」機長也來看 IG曝光非首次「賣身」搭飛機慘被後座阿婆「臭腳狂踩頭髮」 潔癖女秒崩潰 終一招反制飛機急墜時空姐真的會派遺書？網民覺不可能 卻引出知情人揭真相細路搭飛機「由起飛5分鐘到降落全程狂喊」 乘客網上公審掀激辯搭飛機有冇遇過後座乘客呢個「乞人憎行為」？網友用一招成功制止
延伸閱讀：
【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】