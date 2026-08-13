美國男收遲來26年明信片！已故雙親生前寄出　感動：是天堂的禮物

美國加州長灘市（Long Beach）近日發生1段溫馨又感人的奇遇。1名男子在查看信箱時，意外收到1張遲了26年才寄達的明信片，這張跨越四分一世紀的郵件，寄件人竟是他已故多年的雙親。這張因郵局失誤而遲來的明信片，猶如1封「來自天堂的家信」，為他在新冠疫情期間未能親自送別亡父的長久遺憾，帶來了一絲慰藉。



1名男子在查看信箱時，意外收到1張遲了26年才寄達的明信片。（YouTube@ABC7影片截圖）

信箱驚現泛黃明信片 竟是26年前舊物

居住在長灘市的男子謝普德（Bob Sheppard）日前打開信箱時，發現裡面只有1份郵件。當他仔細一看，不禁驚呼：「我的天啊，這是1件珍寶！」這是1張來自丹麥哥本哈根的明信片，邊角已經泛黃。

這是1張來自丹麥哥本哈根的明信片，邊角已經泛黃。（YouTube@ABC7影片截圖）

明信片上的下款簡單寫著「M and D」（Mom and Dad，即媽媽和爸爸），內容寫道：「飛進來時，我們看到處處都是海水和綠油油的土地。愛你的媽媽和爸爸。」然而，令謝普德觸景傷情的是，他的母親已於4年前離世，而曾在陸軍服役的父親，亦於6年前與世長辭。

明信片上的下款簡單寫著「M and D」（Mom and Dad，即媽媽和爸爸）。（YouTube@ABC7影片截圖）

謝普德的母親已於4年前離世。（YouTube@ABC7影片截圖）

謝普德曾在陸軍服役的父親，亦於6年前與世長辭。（YouTube@ABC7影片截圖）

疫情下抱憾未能送終 遲來家信彌補遺憾

謝普德回憶起父母親生前的點滴，他形容父親聰明又充滿愛心，曾任教師的母親則熱愛交際與旅行，父母一生遊歷世界各地，足跡遍及復活節島、加拉帕戈斯群島（Galapagos）及非洲等地。這張明信片正是26年前，兩夫婦在丹麥旅行時親手挑選並寄給兒子的。

謝普德的父母一生遊歷世界各地，足跡遍及復活節島、加拉帕戈斯群島（Galapagos）及非洲等地。（YouTube@ABC7影片截圖）

謝普德的父母一生遊歷世界各地，足跡遍及復活節島、加拉帕戈斯群島（Galapagos）及非洲等地。（YouTube@ABC7影片截圖）

謝普德的父母一生遊歷世界各地，足跡遍及復活節島、加拉帕戈斯群島（Galapagos）及非洲等地。（YouTube@ABC7影片截圖）

這張明信片的出現，對謝普德來說意義非凡。6年前全球正值新冠疫情肆虐，由於醫院實施嚴密的探訪限制，謝普德坦言當時無法親自送別父親，未能好好說聲再見，這份遺憾至今仍在，如今突然收到父母親筆寫下的字句，令他大受感動。

六年前全球正值新冠疫情肆虐，由於醫院實施嚴密的探訪限制，謝普德坦言當時無法親自送別父親，未能好好說聲再見。（YouTube@ABC7影片截圖）

這張明信片的出現，對謝普德來說意義非凡。（YouTube@ABC7影片截圖）

郵差拆解郵件迷航之謎

明信片「遲到」26年，上面的郵戳給出了一些線索，在「2000年7月」的丹麥郵戳旁邊，赫然蓋著「2026年8月」的洛杉磯郵戳。負責該區的郵差推測，這張明信片當年可能在郵局分類時，不慎掉出信箱或跌落某個櫃枱、文件櫃的暗角。直到最近郵局進行清理時才被重新發現，職員見收件地址依然是同一人，便決定將這份遲來26年的郵件派遞到謝普德手上。

對於這張明信片為何會遲到26年，明信片上的郵戳給出了一些線索。（YouTube@ABC7影片截圖）

上面印有「2000年7月」的丹麥郵戳，旁邊卻赫然蓋著「2026年8月」的洛杉磯郵戳。（YouTube@ABC7影片截圖）

上面印有「2000年7月」的丹麥郵戳，旁邊卻赫然蓋著「2026年8月」的洛杉磯郵戳。（YouTube@ABC7影片截圖）

遲到26年卻正合時宜 笑稱「來自天堂的明信片」

謝普德的父母生前熱愛探索世界，他甚至為父母的追思會製作了1塊紀念板，貼滿了他們的護照印章和旅遊照片，當中便記錄了26年前那趟丹麥之旅的點滴。

Bob為父母的追思會製作了1塊紀念板，貼滿了他們的護照印章和旅遊照片。（YouTube@ABC7影片截圖）

面對這份遲到26年的驚喜，謝普德眼裏只有浪漫，雖然在郵局某個角落塵封了漫長歲月，但他認為這明信片的出現絕非偶然，「對我來說，這簡直就像是1張來自天堂的明信片」。謝普德說道：「它雖然遲到了26年，但對現在的我而言，卻來得正是時候。」

其他報道：13年前學生明信片寄失 有心人Threads尋人 收件者現身感動全網

現今科技網絡發達，尋人比以前更方便、成功機會也更大！有網民13年前收到1張寄錯地址的明信片，內容記載着3名香港女生學生時代的美好青春回憶，她日前將明信片放到Threads上嘗試尋人，不久後竟真的引來收件人現身認領。



不少網民驚呼網絡的強大，「Threads真係好勁，真係搵到事主，恭喜事主搵返一樣珍貴嘅回憶」、「黐線，6個鐘之內搵到」，網民又對3名女生10多年來一直保持聯絡，擁有長久難得的友誼大為感動，「最開心係你哋仲係老best」。



有網民於13年前收到1張寄錯地址的明信片，她將明信片放上Threads，最後竟成功尋人。（Threads圖片）

尋人的網民於Threads發文表示，13年前家裏收到1張寄錯了的明信片，由於上面沒回郵地址，故未能寄回給當事人，她當年曾在facebook群組尋人，但未能尋到，之後她就一直將明信片放在家中，未有掉棄，「好無聊咁keep住咗」。

Threads尋13年前寄錯明信片事主

樓主最近「執屋」時發現了該張明信片，由於「聽講Threads最強嘅功能係尋人」，有強大的網絡流量，故她再嘗試發文尋人，想找出明信片中的3名女生，「有冇人識得Jody同佢個老best XXX & Mandy呀？想畀返張postcard佢哋」。

寄信的女生問朋友Jody「做晒功課未」，又表示羨慕Jody每天去Mandy家一起做功課和玩耍。（Threads圖片）

明信片內容學生閒話家常

從樓主上載的照片可見，明信片於2012年8月從美國加州卡斯特羅谷（Castro Valley）寄出，內容是學生的閒話家常，寄信的女生問朋友Jody「做晒功課未」，又表示羨慕Jody每天去Mandy家一起做功課和玩耍。

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