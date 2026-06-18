暴雨最暖心畫面│年邁母撐雨傘護高大兒　半身濕透相瘋傳:母愛偉大

【天氣消息／好人好事／母愛偉大／霎時感動】本港天氣不穩，天文台今早已兩度發出黃色暴雨警告信號（黃雨警告），至中午更發出黑色暴雨警告信號，但暴雨也淋不熄熾熱的母愛！社交平台Threads瘋傳相片，指在街頭目擊「暴雨下暖心一幕」，有母親寧願自己被淋濕，也要為兒子撐起雨傘「遮風擋雨」，目擊者直言「突然的一場大雨，讓我看到了母愛」。



街頭出現「暴雨下暖心一幕」，有母親寧願自己被淋濕，也要為兒子撐起雨傘「遮風擋雨」。(Threads@zziwei__）

相片感動一眾網民，大讚「母愛偉大」，「世上只有媽媽好」、「媽媽的寶貝啦✌️✌️」、「每個母親都很偉大」。另從相片街景分析，事發地點估計是台灣，並非香港。



「突然的一場大雨讓我看到了母愛」。暴雨期間，有網民於Threads發布相片，顯示街道上有1名母親為兒子撐起雨傘，遮擋風雨，「媽媽寧願被淋濕也要讓兒子撐好撐滿」，令他感到驚訝。

從相片見到，當時天空下着大雨，這對母子站在斑馬線前，其中站在左邊的老婦，疑似撐起雨傘為站在旁邊相信是其兒子的男生擋雨。縱然男生的高度比老婦高得多，但老婦舉起雨傘，把傘面向男生傾斜，自己則半邊身站在雨傘外，被雨淋濕也沒有放棄，場面令人動容。

縱然男生的高度比老婦高得多，但老婦舉起雨傘，把傘面向男生傾斜，自己則半邊身站在雨傘外，被雨淋濕也沒有放棄。(Threads@zziwei__）

網民看後紛紛大讚「母愛偉大」，「世上只有媽媽好，有媽的孩子像個寶」、「媽媽的寶貝啦✌️✌️」、「這就是愛～」、「每個母親都很偉大」、「媽媽太愛了真的😭」。

網民看後紛紛大讚「母愛偉大」。(Threads@zziwei__）

睇多啲：紅雨最美畫面！美孚街頭驚現一幕震撼全網 激讚：香港人好有愛！

【好人好事／暴雨／紅雨／黃雨／天文台】香港近期暴雨連連，卻出現感人暖心一幕！天文台於7月10日紅色暴雨警告信號生效期間，美孚街頭有1隻雀仔被雨淋濕，瑟縮一角徬徨無助時，有1名路人把手中的雨傘打開放在地上遮蓋雀仔，成為「避風港」，讓拍下這一刻的目擊市民大讚「香港人真係好有愛！」。



相片引來網民熱議，大讚「感謝這個好心人，令到雀仔有個暫避的避風港」、「把遮顏色好靚，成個畫面都好靚」、「美孚啲人真大愛」。



香港今日暴雨連連，卻出現感人暖心一幕！（夏家朗攝）

本港當日暴雨不斷，天文台1天內3次發出紅雨警告，然而惡劣天氣擋不住香港人的暖心。紅雨警告下午生效期間，有港男於社交平台Threads發布多張相片，拍下美孚街頭震撼一幕。

紅雨下有好心人用雨傘為無助雀仔「遮風擋雨」

從相片見到，現場為美孚港鐵站旁邊街道，當時正下大雨，地上有1把打開了的橙色雨傘，遮蓋着1隻渾身濕透的雀仔，為牠「遮風擋雨」。

美孚港鐵站旁邊街道地上有1把打開了的橙色雨傘，遮蓋着1隻渾身濕透的雀仔，為牠「遮風擋雨」。（kcph0t0／Threads圖片）

美孚港鐵站旁邊街道地上有1把打開了的橙色雨傘，遮蓋着1隻渾身濕透的雀仔，為牠「遮風擋雨」。（kcph0t0／Threads圖片）

樓主補充，「1隻被雨淋濕的雀仔無從躲避，原打算躲於地鐵站旁，但人來人往，終嚇怕。正當佢瑟縮一角時，一位路人把手中把傘放下，成為牠的避風港」，直指「香港人真係好有愛」。

網民大讚「香港人有愛」。（kcph0t0／Threads圖片）

網民激讚：香港人有愛

樓主看過相片議論紛紛，大讚「香港人有愛」，「感謝這個好心人，令到雀仔有個暫避的避風港」、「把遮顏色好靚，成個畫面都好靚」、「（雀仔）成身濕晒神情呆滯呀陰公」、「好有愛，發現在threads上處處都有愛」、「美孚啲人真大愛」。