鬼月｜穿搭5大禁忌4生肖特別注意　著穿窿衫褲會「變窮鬼」易撞邪

過了今年公曆8月13日，正式進入農曆7月鬼門開，有許多禁忌要遵守。



台灣民俗專家楊登嵙提醒，今年生肖鼠、牛、兔、馬更要特別注意，穿衣搭配上有5大禁忌別觸犯，這段時間少穿破洞設計的衣服，以免被好兄弟（台灣說法，鬼魂）當成「窮鬼」或是同類。

示意圖（Unsplash@Devin Berko）

1. 禁全黑、全白或全紅的同色系穿搭

黑白衣服無論是男生或女生，一定都是衣櫥常見衣物，但農曆七月要避免整身同色穿搭，若是連身洋裝可用其它配件來「增添顏色」。全黑在農曆七月容易招陰，招來好兄弟；全白恐讓好兄弟以為有喪事，招來好兄弟找同類；另外，全紅的衣服也要注意，全紅會讓好兄弟想到血，想到祂過世的情境而跑來，觸景傷情，做出傷害生人的事。

2. 禁過於暴露、露肩的衣服

農曆七月有許多「色鬼」徘徊，祂們特別喜歡衣服暴露的女生，尤其身穿「露肩」款式的女性；人在肩上及頭頂共有3道火（三昧真火），色鬼們會想盡方法引導好朋友拍妳的肩或頭，萬一這火被拍滅了，好兄弟就容易上身。因此夜晚要避免穿過於暴露的衣服，若是白天這樣穿，要避免去陰氣較重的地方（墳場、醫院、靈骨塔、屠宰場、廢棄房子等），怕吸引色鬼注意及卡到陰。

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3. 禁破洞風的衣服

農曆七月還要避免「刷破設計風」的服裝，例如最常見的破褲等等，穿破衣、破褲容易讓好兄弟認為你是「窮鬼」，進而把你當同類，這樣就容易撞到鬼。

4. 禁穿婚紗

穿婚紗會讓好兄弟忌妒，因為很多好兄弟都單身。

5. 禁披頭散髮

鬼月不可長髮過腰或披頭散髮，穿著鬼裝或鬼面具，會讓好兄弟以為你是祂的同類。

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