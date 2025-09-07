鬼月鬼故｜大型商場也會撞鬼？她被騙到不存在的十二樓　差點喪命

夏日午後，空氣中瀰漫著一股黏膩的熱氣。號稱亞洲最大、最豪華的「天際之城」購物中心，今天正式開幕。這座佔地一百三十萬平方英尺的巨無霸，不只有琳瑯滿目的國際精品店、美食街，更設有IMAX影廳和一座閃閃發光的奧運級溜冰場。



文：作菜趣（分享於FB靈異2公社）

開幕日，人潮洶湧，除了本地市民，連不少海外遊客也特地飛來，只為一睹這座都市傳奇的風采。

呼，總算到了。

小雅輕聲嘀咕著，推開計程車門，仰望著眼前這座鋼鐵與玻璃構築的龐然大物。

示意圖（AI生成圖片）

陽光在巨大的玻璃帷幕上反射出刺眼的光芒，讓她忍不住瞇了瞇眼。小雅是個喜歡獨自逛街的女生，習慣一個人享受那份悠閒與自在。今天，她就是衝著這間新開幕的購物中心來的，特別是聽說這裏的電影院設備一流，她打算先逛逛街，吃飽喝足後，再去看場電影。

她輕輕撥開額前的髮絲，深吸一口氣，踏入了冷氣強勁的商場大門。耳邊瞬間被喧囂的人聲、輕快的背景音樂和各種店家的叫賣聲淹沒。小雅不急不徐，先在幾間服飾店裏隨意晃了晃，指尖滑過一件件質感上乘的衣料。雖然沒有特別想買的東西，但光是看著這些精緻的設計，也讓她感到心情愉悅。

肚子咕嚕作響，提醒她該是時候填飽肚子了。美食街裏人聲鼎沸，各國料理的香氣混雜在一起，勾引著她的味蕾。小雅選了一間看起來不錯的日式拉麵店，端著熱騰騰的拉麵，找了個靠窗的位置坐下。她一口一口地吸著麵條，窗外高樓林立的景色在眼前展開，心中不禁讚嘆著都市的繁華勝景。

吃飽喝足後，小雅看了看手錶，時間差不多了，是該去買電影票了。她翻出手機裏的地圖，想找找電影院的位置，卻發現地圖顯示不太清楚。她記得好像是在比較高的樓層，於是決定搭電梯上去。

來到一樓的電梯大廳，這裏人來人往，摩肩擦踵。小雅站在電梯前，等了一會兒，發現這邊的電梯似乎有些問題。她試著按了向上的箭頭，電梯果然緩緩上升；但當她想往下按時，卻發現向下按鈕完全沒有反應。

搞什麼啊？電梯怎麼回事？

小雅心裏咕噥著，眉頭微微皺起，一股莫名的不耐煩浮上心頭。真是奇了，新開的商場怎麼會有這種狀況。她站在原地，有些無奈地看著不斷上升的電梯數字。

就在這時，她感覺到身旁有人靠近。那是兩個看起來大約二十出頭的年輕男生。一個留著一頭俐落的黑色短髮，髮尾還抓出了些許造型，身上穿著一件潮牌的白色T恤，搭配著一件洗得有些刷白的牛仔外套，下身則是合身的黑色長褲，腳上踩著一雙乾淨的小白鞋，整體打扮充滿了年輕人的活力。另一個男生則戴著一副黑色的粗框眼鏡，鏡片後的眼神顯得有些斯文。他穿著一件剪裁合身的淺藍色襯衫，袖子微微捲起，露出手腕上的一條編織手鍊，下身搭配的是卡其色的休閒長褲，腳上則是一雙棕色的樂福鞋，看起來乾淨而有書卷氣息。

短髮男生輕聲說道：「這電梯偶爾會這樣，尤其尖峰時段，上下樓會分流。」小雅聽到聲音，禮貌性地笑了笑，輕輕應了一聲：「是喔，這麼不方便啊。」她的笑容帶著一絲無奈，眼神卻悄悄地打量著這兩個突然出現的陌生人。電梯終於從地下一樓緩緩升了上來，門一打開，裏面已經站了不少人。兩個男生見狀，轉頭問她：

小姐，妳要去幾樓啊？

小雅聞言，以為他們是商場的工作人員，或是對這裏很熟悉，便順口問道：「請問電影院是在幾樓呢？」留著短髮的男生和戴眼鏡的男生對視一眼，戴眼鏡的男生微笑道：

電影院在十二樓喔。

「十二樓？」小雅有些驚訝，她原本以為電影院頂多在七、八樓左右，沒想到這商場竟然有這麼高。她心中雖然有些疑惑，但也沒有多想，跟著人潮走進了電梯。電梯門緩緩關上，她抬頭看了看樓層顯示板，果然，上面清楚地標示著「十二」。留著短髮的男生主動幫她按下了「十二」樓的按鈕，邊按邊說：「我們也常來這裏看電影呢。」小雅聽到這句話，隨口問道：「你們現在也是去看電影嗎？」戴眼鏡的男生笑著搖搖頭：

我們都是看晚上的，這種下午時間我們不太會來。

這句話讓小雅心裏忽然有種奇怪的感覺。既然他們常來看電影，怎麼會說這種下午時間不會來？而且，現在明明是下午，他們卻說常來，語氣有些矛盾。但她當時沒有追問，只是輕輕點了點頭，沒有說話。

電梯在六樓停了下來，許多人魚貫而出，電梯內瞬間空了不少。留著短髮的男生和戴眼鏡的男生對著她點了點頭，也走出電梯。電梯門再次緩緩關上，整個電梯裏只剩下小雅一個人。電梯繼續向上攀升，數字一個一個地跳動著。此時，電梯裏異常安靜，只剩下機器的運轉聲，讓小雅的心跳聲在耳邊顯得格外清晰。她開始感到一種莫名的不安，剛才那兩個男生的話語，此刻在她腦海中迴盪，揮之不去。

「叮！」電梯門緩緩開啟，終於抵達了十二樓。

小雅踏出電梯，眼神掃過四周，卻瞬間愣住了。她的眉頭緊緊皺起，臉上的表情從疑惑轉為驚恐。這裏哪裏有什麼電影院？映入眼簾的，不是熟悉的影城大廳，而是一大片荒廢的空地。水泥地面上滿是灰塵和不明的碎屑，牆壁斑駁，電線裸露。雖然是下午時分，但這裏的光線卻異常昏暗，彷彿陽光被某種無形的力量阻隔在外。一股陰冷的風突然從走廊深處吹來，讓小雅不禁打了個冷顫。她感到全身的汗毛都豎了起來，心底發毛，一股難以言喻的恐懼湧上心頭。這是怎麼回事？為什麼這裏會是這個樣子？

她只敢踏出半個身子，小心翼翼地探頭往深處瞧了瞧。眼前的一切都顯得如此詭異，空蕩蕩的空間沒有一個人影，只有那陣陣陰風吹過，發出嗚咽的聲響，彷彿恐怖小說裏描寫的「鬼風」。小雅嚇得臉色發白，呼吸變得急促。她猛地縮回身子，慌忙按下了電梯的關門鍵。她心中唯一的念頭就是：快點離開這裏！她腦海中閃過剛才那兩個男生，難道這是他們惡作劇？

她胡亂地按下了七樓和六樓的按鈕，希望能趕快離開這層詭異的空間。然而，電梯門再次打開時，七樓和六樓竟然也都是一片漆黑，空無一人。同樣是荒廢的景象，甚至比十二樓更加陰森。

就在電梯門緩緩開啟的剎那，小雅驚恐地發現，眼前的樓層裏竟然「站」滿了人！他們密密麻麻地分佈在走廊各處，身影朦朧，彷彿半透明的薄霧。他們都穿著款式老舊的古代服飾，有些是寬袍大袖，有些則是短打勁裝，布料看起來粗糙而缺乏光澤，呈現出一種黯淡的灰敗色調。他們的面容模糊不清，彷彿被一層薄紗遮蓋，唯一清晰的是他們那雙空洞、沒有焦距的眼睛，死寂而冰冷。整個樓層瀰漫著一股令人窒息的腐朽氣息，混雜著泥土和塵埃的味道，陰冷潮濕，令人毛骨悚然。

小雅的瞳孔猛地縮成針尖大小，嘴巴微微張開，卻發不出任何聲音。她渾身僵硬，冷汗如雨下，一滴一滴地從額頭滑落，滴落在她緊緊抓住包包的手上。她感覺心臟幾乎要跳出胸腔，每一下都像是重錘在敲擊她的耳膜。

其中有幾道模糊的身影，似乎察覺到小雅的注視，他們緩慢地轉過頭，空洞的眼神直直地盯著她。接著，更駭人的一幕發生了！這些半透明的身影開始以一種違反物理定律的方式，飄浮、扭曲，甚至像是一團團灰色的煙霧般，迅速地向著小雅所在的電梯方向「飄」了過來！他們的動作扭曲詭異，肢體以一種不自然的角度彎曲著，彷彿失去了骨骼的支撐，發出令人不安的低語和嘶吼，宛如群魔亂舞，每一個飄動都帶著刺骨的陰風，讓電梯內的空氣都彷彿凝結了。

「不！不！」小雅發出微弱的、幾乎聽不見的嘶吼，她的臉因恐懼而極度扭曲，雙眼瞪得滾圓，布滿血絲，眼白幾乎完全暴露出來，瞳孔劇烈顫抖著。她瘋狂地、歇斯底里地猛按著電梯的關門鍵，手指因用力過猛而泛白，幾乎要將按鈕按碎。然而，電梯門卻像是被某種無形的力量鉗制住了一般，紋絲不動，無論小雅怎麼按，它就是關不起來！眼看那些陰影離電梯口越來越近，他們伸出枯槁、青灰色的手臂，指甲尖銳而細長，彷彿要穿透她的身體，小雅感覺自己就像被困在透明的籠子裏，只能眼睜睜地看著死亡逼近。

好在電梯最終還是順利地回到了熱鬧的一樓。小雅衝出電梯，雙腿發軟，幾乎無法站穩，臉色蒼白得像一張紙。她大口喘著氣，努力平復著劇烈跳動的心臟。她發誓再也不要搭這裏的電梯了。可是，她還是想看電影，而且她又找不到電影院在哪裏。她站在電梯大廳裏，環顧四周，尋找著人群。她想著，或許跟著人多一點，會比較安全。過了幾分鐘，看到一大群人準備搭電梯，她猶豫了一下，最終還是鼓起勇氣，跟著人群再次走進了電梯。

電梯裏擠滿了人，讓她感到一絲安心。她下意識地抬頭看了一眼電梯內的樓層按鈕時，她的呼吸瞬間停滯，腦袋一片空白。她猛地轉頭，抓住身旁一位中年女士的手臂，語無倫次地問道：「請問……請問這裏不是有八樓嗎？電影院不是在十二樓嗎？我剛剛就是搭到十二樓啊！真的有十二樓！」那位女士被她突如其來的舉動嚇了一跳，皺著眉頭，疑惑地看著她：

這位小姐，妳怎麼了？這裏從來沒有十二樓啊，最高只有十樓而已。

周圍的乘客們也紛紛轉過頭來，用奇怪的眼神看著她，竊竊私語。有人嘲諷地說道：

這位小姐是不是搞錯了？這棟樓哪來的十二樓？

另一個人也跟著笑道：「我看她是逛街逛昏頭了吧！胡言亂語。」甚至有人小聲嘀咕：「神經病吧！」小雅感覺一股寒意從腳底直竄腦門，她的身體開始顫抖，冷汗再次濕透了她的背脊。她緊緊地抓著包包的背帶，指節泛白，臉頰因為羞愧和恐懼而微微抽搐。

她顧不得看電影了，電梯門一打開，她幾乎是衝出了商場。她的雙腿像是灌了鉛，卻又爆發出前所未有的力量。她跌跌撞撞地跑出商場大門，夏日的陽光此刻卻顯得那麼刺眼，讓她幾乎想閉上眼睛。她的腳步踉蹌，好幾次都險些摔倒，手裏的包包也隨著她的奔跑而劇烈晃動。她顧不上形象，也聽不到周圍嘈雜的聲音，只想盡快逃離這個可怕的地方。

她沒有目的地狂奔，只知道要遠離那座詭異的商場。她穿梭在擁擠的人行道上，不斷地超越一個又一個步伐悠閒的行人，身後彷彿有什麼看不見的、冰冷黏膩的東西在追趕著她，讓她不敢有絲毫停歇。她的呼吸急促而粗重，肺部像火燒一樣疼痛，汗水浸濕了她的衣服，黏膩地貼在皮膚上，頭髮也凌亂地黏在臉頰上。她的臉色因為驚恐和過度奔跑而變得扭曲，嘴唇乾裂，眼神渙散。

突然，她的眼角餘光瞥到前方一家精品店的落地窗。窗明几淨的玻璃上映照出一個熟悉的身影——是那個留著俐落短髮的男生，他的嘴角掛著一抹詭異的、似笑非笑的表情，眼神陰冷地越過玻璃，彷彿穿透了她的身體，直直地盯著她。小雅的心臟猛地一跳，像是被一隻冰冷的手緊緊抓住，她嚇得發出一聲短促的驚呼，立刻轉過頭，更加瘋狂地加快了腳步，恨不得立刻消失在這條街道上。

她拼命地往前跑，只想逃離這一切。當她衝過一個斑馬線，餘光掃向對街時，赫然發現那個戴著粗框眼鏡的男生，竟就站在對街的人群中，正對著她露出一個僵硬而令人不安的笑容，眼神透過鏡片，死死地盯住了她。小雅嚇得魂飛魄散，瞳孔瞬間放大，臉色蒼白如雪，幾乎要跌倒在地。她的腦海中只剩下一個念頭：他們陰魂不散！他們到底想幹什麼？

她發瘋似地衝過一個紅綠燈，全然不顧已經亮起的紅燈，刺耳的喇叭聲和駕駛人的怒罵聲在她耳邊炸開，卻無法阻擋她逃命的步伐。她感覺整個城市都佈滿了他們的眼線，他們無所不在，如影隨形，無論她跑到哪裏，都無法擺脫他們的注視。她的心臟幾乎要跳出胸腔，每一下都像是催命符，腦海中不斷回放著十二樓那些半透明、灰濛濛的鬼影向她飄來的駭人畫面，以及那兩個男生詭異的笑容。

回到家後，小雅迅速鎖緊了所有的門窗，拉上了厚重的窗簾，將自己囚禁在黑暗的房間裏。然而，恐懼卻像潮水般不斷湧上心頭，將她徹底淹沒。她蜷縮在床角，抱著雙膝，身體止不住地顫抖。昨晚的噩夢如同一部恐怖電影般在她腦海中不斷重播：荒廢陰森的十二樓，那些沒有面容、灰濛濛的鬼魂如同幽靈般在黑暗中飄蕩，伸出枯槁的手爪，發出令人毛骨悚然的低語，朝著她一步步逼近。她甚至能清晰地感受到那股冰冷、腐朽的氣息，彷彿那些鬼魂就徘徊在她的床邊，隨時準備將她拖入無盡的黑暗之中。

她整夜無法入眠，只要一閉上眼睛，那些恐怖的景象就會更加清晰地浮現，讓她尖叫著醒來，額頭上佈滿了冷汗。當她無意中摸到脖子上一直佩戴著的佛牌時，她的手僵住了。

佛牌上，一道細小的裂痕清晰可見。

小雅的瞳孔猛地縮緊，一股前所未有的恐懼將她完全籠罩。她實在太害怕了，幾乎是一夜未眠。第二天一大早，她就迫不及待地衝到了住家附近的寺廟，懇求師傅幫忙為她解答疑惑。

寺廟位於一處幽靜的山腳下，古木參天，綠意盎然。拾級而上，便可見一座古樸的紅磚寺廟掩映在茂密的樹木之中，飛簷翹角，雕樑畫棟，處處流露出歲月的痕跡。香爐裏青煙裊裪，伴隨著悠揚的誦經聲和清脆的風鈴聲，營造出一種寧靜祥和的氛圍。大殿內，金色的佛像莊嚴肅穆，慈眉善目地俯瞰著芸芸眾生。

老僧人端坐在蒲團之上，身後是一面繡著金色卍字的幡旗，更顯得莊嚴肅穆。他鬚眉皆白，臉上佈滿了歲月的皺紋，卻難掩一股仙風道骨的氣質。他的眼神深邃而慈祥，彷彿能洞察世間的一切。他手中捻著一串烏黑髮亮的念珠，每一顆都飽經歲月的洗禮。他身旁放著一本古舊的經書，書頁已經泛黃，散發著淡淡的檀香味。

小雅跪在佛前，將昨天發生的事情一五一十地告訴了老僧人。她的聲音顫抖，語氣中充滿了壓抑不住的恐懼。老僧人聽完她的敘述，臉色凝重地撫了撫花白的鬍鬚。他睜開雙眼，眼神如同古井般深邃，卻又蘊含著無比的慈悲與智慧。他輕聲道：

妳遇到的那兩位『男子』，恐怕不是陽間的人。他們是那些『東西』，用『鬼遮眼』之術，引妳去了一個鬼地方。

小雅的心臟猛地一抽，臉色變得更加蒼白。「幸好妳身上有佛牌護體，替妳擋下了一劫。」老僧人指了指她脖子上的佛牌，沉聲道：

若非佛牌相救，妳恐怕會一直困在那電梯裏，出不來。永遠在一個不存在的十二樓，從此消失。

隨後，老僧人緩緩站起身，從供桌上取過一根沾滿朱砂的毛筆，在一張黃符上快速地書寫著什麼，筆走龍蛇，力透紙背，每一個符文都彷彿蘊含著神秘的力量。接著，他又取出一條由七種不同顏色的絲線編織而成的細繩。他盤腿而坐，雙手合十，口中開始唸誦起深奧難懂的經咒，聲音低沉而莊嚴，每一個音節都彷彿敲擊著空氣，帶起一陣陣無形的波動。隨著咒語聲的加快，老僧人的周身隱隱散發出一層淡淡的金光，手中的絲線也彷彿被賦予了生命力一般，開始微微顫動。

他將絲線小心翼翼地纏繞在小雅的佛牌之上，每纏繞一圈，口中的咒語聲就更加洪亮，他臉上的表情也愈發肅穆。當最後一圈纏繞完畢，老僧人猛地睜開雙眼，雙目精光暴漲，他雙手結印，朝著佛牌用力一指！一道金色的光芒如同閃電般從他的指尖射出，瞬間融入了佛牌之中。只見佛牌上的裂痕竟然以肉眼可見的速度緩緩癒合，最終裂痕消失得無影無蹤，整個佛牌散發出一股溫暖而神聖的金色光芒。與此同時，纏繞在佛牌上的七彩絲線也彷彿被注入了強大的力量，變得堅韌無比。老僧人微微頷首，臉上浮現出莊嚴而又慈悲的微笑。他輕輕拍了拍小雅的肩膀，沉聲道：

此乃貧僧以畢生修為所結的金剛結，已將那些邪祟之氣盡數驅散，並在其中注入了強大的保護之力。日後若再遇到類似情況，此金剛結定能護妳周全。但切記，心存善念，方能真正遠離災禍。

小雅感受到佛牌傳來的溫暖力量，心中頓時安定了許多，她連忙跪下，虔誠地向老僧人磕頭致謝。當她抬起頭時，老僧人仍然保持著那份莊嚴又慈悲的笑容，眼神溫和地望著她，彷彿能將所有的恐懼都融化。

離開寺廟時，陽光正好灑落在寺院的庭院中，空氣中瀰漫著淡淡的檀香和花草的清香。鳥兒在古樹枝頭輕聲鳴唱，微風拂過，發出沙沙的葉響。寺廟的每一個角落都顯得如此寧靜而光明，彷彿所有的陰霾都被洗滌一空。小雅的心頭雖然仍殘留著一絲餘悸，但在這片祥和的光景中，她感到一股前所未有的平靜與力量。她再也不敢一個人搭電梯了，甚至連經過那座購物中心，都會感到一陣心悸。然而，脖子上那道閃爍著微光的金剛結，卻像一道堅實的護盾，給了她一絲安心的力量。

從那次經歷之後，無論小雅走到哪裏，只要樓層顯示出現「十二」這個數字，她都會不自覺地全身緊繃，心頭掠過一陣難以言喻的寒意，彷彿那個不存在的十二樓，永遠潛伏在她的記憶深處，隨時可能再次出現。

【本文獲「爆料公社」授權轉載。】