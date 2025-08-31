鬼月盂蘭節｜農曆七月中最兇猛！15姓氏沖煞小心成替死鬼勿去海邊

2025年的盂蘭節（中元節）也就是農曆7月15日、西曆9月6日（編按：香港民間通常將農曆七月十四視為盂蘭節正日，唯正日實為七月十五），傳統習俗要普渡拜拜，在家門口或廟宇擺放豐盛的供品，祭祀神明、祖先和好兄弟（鬼魂），表達尊重與感恩之意。



台灣命理專家小孟老師提醒，有15姓氏要格外當心，謹慎行事以免被抓替死鬼。

農曆七月半 15姓氏當心抓替死鬼

小孟老師在FB拍攝影片表示，台灣有句俗語「七月半鴨仔，毋知死活」，形容人沒有憂患意識，不知大難臨頭，而民間信仰中，雞是祭神的供品，拜鬼只能用鴨子。

他列出當天可能沖煞的15個姓氏：

1. 李

2. 孫

3. 呂

4. 董

5. 趙

6. 王

7. 安

8. 謝

9. 吳

10. 朱

11. 萬

12. 賴

13. 張

14. 黃

15. 高



鬼月避免外出 海邊易招陰

農曆7月鬼月禁忌多，小孟老師更建議，盡量不要去海邊，避免從事泛舟、溯溪或潛水等活動。

如果真的想去玩，不妨在出發前向上天祈求一路平安順心。要從海邊離開的時候不要回頭看，直直往前走，確保能順利回到家。

