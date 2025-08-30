鬼月｜住酒店敲門根本沒用？民俗專家籲1動作勿做：鬼會留在房間

農曆七月俗稱「鬼月」，不少民眾出門旅行或入住飯店時，總會特別注意相關禁忌。



民俗專家王老師拍短片提醒，許多流傳已久的習慣，像是「先房敲門」或「故意把床鋪、鞋子弄亂」其實沒什麼作用，真正有效的做法其實很簡單。

農曆七月鬼節旅行住酒店怕有鬼？民俗專家教你簡單步驟讓你住得安心（點擊放大瀏覽）👇👇👇

民俗專家拍短片提醒，許多流傳已久的習慣其實沒什麼作用（Facebook@王老師幫幫我 ·生活中的易經開運策略影片截圖）

王老師表示，若入住新房間，一開始不要急著關門，因為關門鬼就出不去了，建議先將房內所有燈光打開，再把窗簾拉開，接著打開手機指南針，站在房間中央，面向南方，心中默念：「我今天想要住此房間，如有打擾請離開，乾元亨利貞」，總共要念三次。

接下來右手比劍指，依序朝北、東、南、西方向繞三圈，最後再想像光從虛空中進來，順時針轉，由門口轉出，都做完再關門就可以了。

王老師也解釋，「乾元亨利貞」是宇宙最原始的能量，就像陽光普照，念誦時瞬間提升周圍陽性磁場，鬼自然待不住想離開。

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】