木乃伊的詛咒奪命真相曝光　考古學者相繼喪命　竟是千年真菌作祟

「木乃伊的詛咒」一直以來都是一個流傳於考古界的傳說，許多考古學家在參與開啟墓穴或者參與實地科研後相繼離世，而如今科學家對這一奇特現象有了新的科學解釋。



法老詛咒成真？多名考古學家相繼病倒

《每日郵報》報導稱，考古學者患病離世此現象極有可能是因為墓穴中沉睡數千年的「古老真菌」在作祟！說到「木乃伊的詛咒」，許多人第一個想到的就是發生於1922年的圖坦卡門事件，當時的探墓發起人卡納封爵士（Lord Carnarvon）在進入陵墓後不久就因敗血症離世；此外在1973年，波蘭開啟波蘭國王卡西米爾四世（Casimir IV）的陵墓時，數名參與開啟墓穴的學者也在幾週內相繼過世。這些令人不寒而慄的「巧合」進一步讓這個詛咒傳說至今。

示意圖（Facebook@tourismandantiq）

黑市恐成傳播聖地

如今這些「上古真菌」可能已經不僅存在於那些墓穴裡了，但在歷史上曾經有一段黑市猖獗的時期，許多人私下盜墓並販售其中的木乃伊（Mummy）給民間收藏人士、博物館，甚至部分作用於藥材做出售。在這些交易的過程中，木乃伊身上的古老微生物便隨之暴露在外，恐對所有經手者都造成嚴重的心理與生理健康風險。

研究人員指出，這些千年的木乃伊常年封存於環境濕熱、缺乏空氣流通的密閉空間，而這種環境就是真菌最愛的溫床，常見的包含黃麴黴菌（Aspergillus flavus）與煙曲黴菌（Aspergillus fumigatus）。如果沒有防護到位，這些木乃伊一經打開，揚起的真菌會立刻進入身體對肺部造成感染、過敏性休克甚至敗血症，對身體造成致命傷害。

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博物館常年全館恆溫，且有專業人士經手每一個物品，確保全程無真菌傳播且保存妥當。而黑市則完全相反，據報導，現在仍有多個木乃伊在網絡上販售而且從照片上來看他們均沒有受到妥善保管，長保存於空氣流動的家中，且毫無恆溫，進一步增加了真菌傳播的風險。專家也再次提醒，請民眾看到這些可供購買的「木乃伊」後立刻回報給相關機構，讓專業人士來處理。

科技改變生活 挑戰傳統迷信

科研人員表示，這些真菌現在仍生存於這個世界上，仍活躍在封閉墓穴或者未經處理的千年遺體上。考古人員或是文物保存人員在處理它們時均被要求佩戴高規格的防護配備與呼吸面罩。

隨著這次發現，「木乃伊詛咒」隨之被揭開了多年的神秘面紗，也再次印證了許多看似超自然的神秘現象，或許往往藏著生物學與科學的真相。

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