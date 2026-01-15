5300年前木乃伊研究新發現　冰人奧茲驗出致癌HPV

一項2025年12月16日發布的研究顯示，擁有5300年歷史的木乃伊冰人奧茨（Iceman Ötzi）和一名4.5萬年前生活在西伯利亞的史前男性遺骸，可能都攜帶一種高度致癌的人類乳頭瘤病毒（Human Papillomavirus ，HPV）16型（HPV16）病毒株。



這份在bioRxiv公開的預印本論文報告指，科學家分析先前從這些個體收集的古基因數據，發現兩人很可能都感染了HPV16病毒。

1991年，登山者於阿爾卑斯山上發現的遠古人類屍體、擁有5300年歷史的木乃伊冰人奧茨，是人類迄今發現在最古老、保存得最完整的屍體。

另一具遺骸是生活在約4.5萬年前的現今西伯利亞西部、被稱為烏斯季伊希姆人的一根腿骨，是迄今為止被測序完成的最古老的現代人類基因組之一。

HPV的病毒型號超過150種，大多數HPV感染不會嚴重影響健康，而且可以不經治療而自行消失，所以很多患者並不知道自己受感染。

不過，HPV當中某些型號如HPV 16和HPV 18可以引致包括子宮頸癌、肛門癌等癌症，而較低風險型號如HPV 6和HPV 11則可引起生殖器病毒疣，事實上，超過90%的生殖器疣（椰菜花）感染皆由這兩種型號的HPV引發。