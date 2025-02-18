英國科學家聞「埃及木乃伊味道」　結果大吃一驚

木乃伊是什麼味道？



乍聽可能令人有些噁心，因為似乎是嗅聞「古代屍體」的氣味，但英國科學家研究發現，氣味竟出奇好聞，有木質、花香氣味，甚至包含淡淡的「甜味」。

木乃伊畢竟是「古代屍體」，一直予人不太好聞的印象。（narciso-arellano/unsplash）

木乃伊畢竟是「古代屍體」，一直予人不太好聞的印象。（《The Monster Squad》劇照）

《紐約郵報》報道，英國倫敦大學學院學者本比布雷（Cecilia Bembibre）表示，在電影和書籍中，聞到木乃伊氣味似乎會遭遇可怕的事情：

但其實它們（氣味）好聞得令我們感到驚訝。

報道指出，研究人員從開羅埃及博物館的木乃伊石棺中，進行採樣，並取得拭子樣本，加以檢測，赫然發現其氣味非常宜人，充滿木質味、辛辣味以及甜味，且還檢測到花香氣味，可能是來自防腐中使用的松樹和杜松樹脂。報道說，這些氣味描述聽起來更像是「品酒」，而不是來自木乃伊。

報道指出，木乃伊散發香氣的做法，應只有法老和貴族享用，因為令人愉悅的氣味，與「純潔」和「神性」有關，而難聞的氣味是「腐敗」和「腐朽」的象徵。不過，報道指出，這項研究也遭遇一個關鍵挑戰，就是現今檢測到的氣味，不一定是「木乃伊時期的氣味」。報道引述學者認為：

數千年來，蒸發、氧化甚至儲存條件，都顯著改變了原始的香味。

【延伸閱讀】劍齒虎真面目首曝光！發現35000年前BB木乃伊 連肉球也完好無損（點圖放大瀏覽）：

+ 19

延伸閱讀：

不是科幻電影！科學家稱地球內核「逆轉」 形狀正在改變

【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】