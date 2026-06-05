科學家從5300年木乃伊提取古酵母　製出酸種麵包　下一步釀啤酒

一項突破性的考古科研成果出爐，意大利研究中心Eurac Research的科學家成功利用有5300年歷史的木乃伊留存的古酵母菌株，烘焙出高質素的「酸種麵包」（Sourdough），並計劃下一步挑戰釀造古代風味啤酒。相關研究成果已正式發表於《微生物組》（Microbiome）期刊。



這具被稱為「冰人奧茲」（Iceman Ötzi，又譯奧茨）的木乃伊遺骸，於1991年被德國行山客在意大利北部的阿爾卑斯山脈發現。

研究人員在奧茲的腸道、皮膚及解凍屍殘留物中，提取出可在低溫環境存活的古老酵母。歷時三個月的反覆試驗，團隊最終成功復活菌株，並烤製出「非常完美的酸種麵包」。

一名研究員檢查被稱為「冰人奧茲」（Iceman Ötzi，又譯奥茨）的木乃伊遺骸。（Reuters）

科學家薩爾汗（Mohamed Sarhan）表示，奧茲並非靜止的遺物，而是一個動態生態系統，其異常完好的腸道微生物群反映生前飲食富含纖維，但因各種飲食習慣改變、抗生素濫用等原因，這些有益菌株已從西方人的腸道中消失。