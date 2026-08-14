韓女網紅旅日闖「混浴溫泉」拍Vlog　男客赤裸入鏡　網民怒轟丟臉

日元跌成這個樣子，去日本旅遊的人是越來越多了。泡個温泉、吃個和牛，朋友圈九宮格一曬，完美。但有人偏不滿足於拍風景和美食，直接把攝像機帶進了禁止拍攝的男女混浴温泉裏。



這事兒的主角是一位韓國女性旅遊YouTuber。今年1月，她上傳了一支視頻，標題起得很炸——「北海道人生首次男女混浴+裸體露天浴池體驗」。視頻裏，她去了北海道一處温泉旅館，體驗了女湯、露天浴池，還有男女共用的混浴温泉。本來就是個普通的旅遊vlog，但問題出在混浴區的操作上。那個區域明確禁止攝影，但她直接扛着攝像機就進去了。

示意圖，非涉事地點（Unsplash@MChe Lee）

更讓人血壓飆升的是，她在視頻裏自己說了：

本來有人在的話是不能拍的。

說明什麼？說明她清清楚楚知道這裏是禁拍區。那為什麼還拍？她的解釋是：看到其他使用者也在拍，所以決定「有樣學樣」。她還說，自己進去之前本來以為完全不能拍，結果發現裏面的人「根本不 care 她進不進來」，拍得可起勁了。於是她心想：「那我也一起享受吧。」

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這支視頻1月份就上傳了，但最近才在韓國各大論壇被翻出來，一下子炸了鍋。韓國網友自己都看不下去了。評論區畫風相當統一：

「丟國家的臉」

「別人做你就跟着做？」

「至少要遵守基本禮儀吧」

「居然還能若無其事地拍完還公開，實在令人傻眼」



還有人直接點出核心問題：男女混浴區裏其他使用者根本不知道有人在拍，一不小心就入了鏡，隱私怎麼辦？據媒體報道，這支視頻裏確實拍到了多名男性上半身赤裸的畫面。那些大哥可能到現在都不知道，自己光着膀子泡澡的樣子已經掛在了YouTube上，被全世界圍觀。

韓國女YouTuber在北海道一處温泉旅館的混浴區攝影。（YouTube視頻截圖）

日本温泉的規矩向來嚴。絕大多數公眾池一律禁止拍照。不管你是自拍還是拍別人，手機都不能帶進温泉區。更衣室和裸泡區就更不用說了。

有人可能會問：那混浴到底能不能穿衣服？這家旅館倒是允許穿泳衣入浴。但這 YouTuber自己也沒帶，花300日圓（約14港元）在旅館租了一件。裝備倒是齊全了，唯獨把「尊重別人隱私」這件事忘在了腦後。

在日本，温泉盜攝可不是鬧着玩的。根據日本法律，偷拍行為可能構成「攝影罪」，面臨3年以下拘禁刑或300萬日元以下罰款。各地還有迷惑防止條例，處罰也不輕。真要被追責，絕對不是道個歉就能了事。

這事兒還有個諷刺的點：這位 YouTuber 在視頻裏還特別提醒觀眾，去混浴温泉要記得自己帶泳衣。禮儀科普做得頭頭是道，結果自己先把最大的規矩給破了。

韓國女YouTuber在北海道一處温泉旅館的混浴區攝影。（YouTube視頻截圖）

有韓國媒體直接用了這樣的標題：「 『禮貌點吧！』在禁止拍攝的日本混浴温泉舉起攝像機的韓國YouTuber 」。措辭之嚴厲，完全沒給自己人留面子。

說到底，你拍風景拍美食拍街景，沒人管你。但人家脱了衣服泡在熱水裏放鬆的時候，你把鏡頭懟過去，這就不只是「沒禮貌」了，這是侵犯隱私。

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