台女赴日泡湯遭陌生男子闖入緊盯　旅館回應這句話讓她大喊離譜

無論在家裏還是旅行，都要保護好自己。一名台灣籍女子入住日本岩手縣花卷溫泉鄉知名百選旅館，深夜11時許，她獨泡露天女湯，竟遭陌生男子闖入偷歸將近10秒，嚇得她立刻通報旅館人員。



沒想到，對方竟聲稱「他可能是來捉蟲的」敷衍了事，完全沒有想要積極處理，不僅未退費或道歉，還照收「泡湯稅」。讓她不禁感嘆，「希望不要再有人受害了。」

網友畫出被偷看事發時示意圖。（jully_c_h_e_n@threads）

深夜泡湯遭噁男闖入 距離僅3米色盯10秒

這名女子在Threads發文表示，她與家人日前飛去日本玩，入住別具知名度的「愛隣館」，該旅館曾獲選「日本百選旅館第8名」，原先充滿期待，未料卻遇上驚魂夜。

她回憶，事發在晚間11時許，當時自己悠閒泡著露天女湯，卻突然冒出一名男子，悄無聲息地出現在距離僅3米的地方，目光直盯著她，「全裸的我也無力抵抗……最恐怖的是他緊盯著我將近10秒，才從容離開。」

女子當下嚇壞，立刻通知清潔人員並要求通報主管。直到凌晨12時，旅館經理才到場，她要求對方立刻查明真相，並回報調查結果。

旅館不退費反收泡湯稅 竟辯稱「他可能在抓獨角仙」

女子一夜難眠，隔天退房時仍被要求繳交「全額泡湯稅」，旅館也完全沒有打算退費或減免住宿費。她表示，隨後旅館「社長室長」出面致歉，但當她詢問調查結果時，對方卻說，

那男人可能是來捉蟲的。

她傻眼追問「你們有找到那男人嗎？」對方回答，「沒找到，但問到一組夜遊的家庭遊客，說那男人應該是在捉獨角仙或鍬形蟲。」她不禁納悶，「所以我像獨角仙還是鍬形蟲？」更指出旅館後續完全沒做任何改善，更沒有報警，只是不斷用日語道歉。

女網友發現旅館庭園中有一條「階梯步道」，可從柵欄下方空間直通露天溫泉，可能是偷窺男使用的路徑。（jully_c_h_e_n@threads）

她退房後與家人再度回到案發現場，發現旅館庭園中，竟有一條「階梯步道」，可從柵欄下方空間直通露天溫泉，「偷窺男很可能就仰賴這捷徑。」她擔心不僅人能闖入，連熊都可能進來，尤其事發地岩手縣北上市10月16日才傳出熊襲擊溫泉旅館員工致死的慘案，兩地車程僅20分鐘，讓她恐懼不已。

提醒旅客提高警覺 受害者達上萬人

女子進一步指出，事後查到早在8年前，就有日本網友在Google評論提到，「從庭園內的散步道，各處露天溫泉可一覽無遺」，質疑旅館多年來卻從未改善。她也提到，2023年日本曾破獲偷拍露天溫泉的犯罪集團，長達30年、橫跨46個都道府縣，受害者高達上萬人。「他們從數百米遠的山中，以長鏡頭拍攝露天溫泉中的女性。」

她最後提醒，無論旅館規模大小，出國泡湯時都要注意安全，希望不要再有人受害。至於很多人建議她能報警，但她也回應，礙於現實考量，恐耽誤原定行程，也可能造成旅伴困擾，加上當初泡湯未帶手機，也無法舉證，目前也已回到台灣，不可能再飛回日本報警。

