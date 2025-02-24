日本溫泉酒店房內有牛皮膠紙 用途考起人 網民：為了打包這東西
撰文：聯合新聞網
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一名日本網友分享近期到北海道三笠市旅遊，入住一家老牌溫泉旅館時，發現房間桌上放了一捲封箱膠紙，讓他相當困惑，因此上網詢問旅館用意，引來眾多網友猜測確切的用途。
日本網友在X上貼出一張封箱膠紙的照片，並發文表示住在鄉村的老旅館時，房間內常會擺放膠紙，對此相當好奇，便詢問網友膠紙的用途是什麼。
貼文一出，許多人紛紛留言猜測：
「讓旅客方便打包行李」
「怕客人跟旅館寵物玩耍時沾到毛，用膠紙可以黏下來」
「方便旅客黏衣服上的毛球」
「榻榻米墊上的燈心草黏在你的衣服上，可以用膠紙把它去除」
另外有內行的網友指出封箱膠紙是用來「捕捉椿象」，也有人提到去年6月曾在知床的酒店看過膠紙，從酒店擺放的使用說明可以得知膠紙是用來黏住椿象（又稱臭屁蟲），再將其丟進垃圾桶。由於部分日本山區的旅館夜間會有椿象出沒，而椿象稍微受到刺激就會分泌臭液，為防止旅客的手沾到液體，旅館才提供膠紙，讓旅客可以用來黏住椿象。
點圖放大看更多椿象的照片（慎入）：
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事實上，台灣聯合新聞網過去曾報道，椿象除了對果樹會產生危害以外，一旦碰到還會有難以消散的強烈臭味。
每年的3至6月是荔枝椿象交尾產卵期，讓種植果樹的農民苦不堪言，也有不少民眾因為衣物被椿象產卵而崩潰。
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