日本溫泉酒店房內有牛皮膠紙　用途考起人　網民：為了打包這東西

一名日本網友分享近期到北海道三笠市旅遊，入住一家老牌溫泉旅館時，發現房間桌上放了一捲封箱膠紙，讓他相當困惑，因此上網詢問旅館用意，引來眾多網友猜測確切的用途。



日本網友在X上貼出一張封箱膠紙的照片，並發文表示住在鄉村的老旅館時，房間內常會擺放膠紙，對此相當好奇，便詢問網友膠紙的用途是什麼。

一名日本網友近期入住北海道三笠市一家老牌溫泉旅館時發現桌上放了一捲封箱膠紙。（X@Asuka_Shiromaru）

貼文一出，許多人紛紛留言猜測：

「讓旅客方便打包行李」

「怕客人跟旅館寵物玩耍時沾到毛，用膠紙可以黏下來」

「方便旅客黏衣服上的毛球」

「榻榻米墊上的燈心草黏在你的衣服上，可以用膠紙把它去除」



另外有內行的網友指出封箱膠紙是用來「捕捉椿象」，也有人提到去年6月曾在知床的酒店看過膠紙，從酒店擺放的使用說明可以得知膠紙是用來黏住椿象（又稱臭屁蟲），再將其丟進垃圾桶。由於部分日本山區的旅館夜間會有椿象出沒，而椿象稍微受到刺激就會分泌臭液，為防止旅客的手沾到液體，旅館才提供膠紙，讓旅客可以用來黏住椿象。

有網友指出封箱膠紙是用來「捕捉椿象」。（X@Asuka_Shiromaru）

有網友指出封箱膠紙是用來「捕捉椿象」。（X@Asuka_Shiromaru）

點圖放大看更多椿象的照片（慎入）：

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事實上，台灣聯合新聞網過去曾報道，椿象除了對果樹會產生危害以外，一旦碰到還會有難以消散的強烈臭味。

每年的3至6月是荔枝椿象交尾產卵期，讓種植果樹的農民苦不堪言，也有不少民眾因為衣物被椿象產卵而崩潰。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】