不滿男友豪使改裝單車　港女欲偷放二手網賣：30歲人仲玩小朋友嘢

撰文： 朱利安 最後更新日期： 2021-03-26 17:00

男人的浪漫，有時未必是豆腐火腩飯，而是其愛車。有港女日前在網上討論區發文，炮轟男朋友鍾愛單車，並花太多錢在改裝單車上，至近日男友滿心歡喜地告知她以3萬元入手德國製碳纖維單車架，令她勃然大怒，直斥「好心佢都成30歲人，仲玩單車呢啲小朋友嘢」，聲言要偷偷將單車放上二手平台出售。

（《破風》劇照）

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該名港女在香港討論區發帖，表示男友熱愛踩單車，卻花太多錢在單車上，認為花1000元至2000元維護單車及換零件本來無大礙，但對方亦曾以數千元更換齒輪，直言無法接受，當時更已大罵男友一頓。

（《愛回家》劇照）

直至最近，某天男友非常興奮地向她發送照片，稱剛買了新的單車架，她細問價錢後大嚇一跳，「原來佢買咗成3萬幾蚊，又話乜德國貨，乜碳纖維」。樓主指當下已「嬲到聽唔落」，直接在手機封鎖對方，「好心佢都成30歲人，仲玩單車呢啲小朋友嘢，仲要用幾萬蚊去改裝，呢次真係忍唔到」，表明要將男友的單車放到二手平台出售。

不少網民在帖文留言，認為樓主不應太苛刻，稱踩單車至少是健康的嗜好，加上有能力負擔的話也並非太大問題，「佢呢個嗜好都算健康，好過攞啲錢去打機課金啦」、「男人都係鍾意車」、「玩下玩具又話要賣咗佢，睇住男友飛咗妳」、「3萬幾蚊又唔係多，而家車隊啲靚單車係好貴」，提醒樓主若執意賣車，可能會導致分手收場。

（香港討論區）

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