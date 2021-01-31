單車友高速衝𨋢口　打尖搭𨋢撞人零道歉　被斥責反問途人「想點」

撰文： 朱利安 最後更新日期： 2021-01-31 17:12

在公眾地方人人都有責任避免造成其他人困擾，但有網民最近在葵興遇上阻人的單車客，指對方踩單車高速衝到升降機門前，無視排隊的人「打尖」入𨋢，並在搬移單車時撞到其他途人，不但沒有道歉，被責罵時更態度惡劣問「想點」，引來網民怒轟。

有網民發帖批評遭單車客無禮對待，除了無視正在升降機門口排隊的人，單車撞到人亦沒有道歉。（連登討論區）

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事主昨天（30日）在連登討論區以「踩單車踩到咁仆X我真係第一次見」為題發文，指他原本在葵興港鐵站附近，等待乘搭1部連接天橋和地面的升降機，其間1名男子突然踩單車高速衝到門前，當時升降機已有3人，還有2名途人正排隊入𨋢，未料遭該男子「打尖」。

由於單車體積過大，男子想盡辦法在升降機搬搬抬抬，最後終於抬起後轆，卻撞到部分途人，「佢整來整去，手柄又撞到前面兩個人，後轆又撞到後生仔」。事主忍不住指責單車客，「佢問返我想點，仲要無悔意，道歉都冇句」，令事主在文中大罵，「平時嗰啲我真係由得佢，但佢入𨋢就整到一半嘅人，一句唔好意思都冇，佢真係當正自己大晒」。

事主指事發於葵興港鐵站附近1部升降機，由於單車太大，男子只能抬轆進入升降機。（連登討論區）

不少網民批評該名單車客自私，「個問題唔係唔識入𨋢，係呢條友嘅人格問題」、「正常會等到冇人先入，唔係真係好易整到人」，也有人認為爭拗原可避免，「簡單啲等下一轉咪得囉，部𨋢得兩層，橋面同地下之嘛」、「入嗰陣舉起前轆入咪得」，並指日後若再遇上同類情況，應及早勸喻，「善意提醒吓佢排頭位等下部𨋢，慳返時間又唔使嗌交」。

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