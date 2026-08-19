用掃地機器人捉奸「直擊妻全裸偷食」　綠帽夫獲賠12萬反判刑5月

台灣桃園市一名人夫為了調查妻子是否出軌，於桃園龜山住處遠端開啟掃地機器人，結果意外拍下妻子全裸現身於陌生男子面前，憤而提告，台灣法院受理後認定妻子與陌生男子出軌，判決兩人須連帶賠償配偶權損失50萬元（台幣，下同，約12萬港元）。事後，妻子反控告丈夫妨害性隱私及不實性影像罪，法院審理後判處丈夫有期徒刑5月，得易科罰金，全案可上訴。



法官認定「偷拍」侵害配偶隱私 人夫遭判刑

據了解，該名人夫坦承利用掃地機器人監控住家，並拍攝到妻子與陌生男子的不雅畫面，表示影片僅作為訴訟用途。

示意圖（Unsplash@Dreame Vacuum Cleaner）

法院指出，現今社會中妨害婚姻的不法行為常以隱密方式進行，導致受害人舉證困難，但仍應採取對隱私侵害最小的手段。法官認定配偶間雖有忠貞義務，但不能僅因懷疑對方外遇，就隨意侵害對方隱私或竊錄私密活動。

法官進一步解釋，掃地機器人需透過App操作，按下錄影功能後才會開始錄影。丈夫辯稱原本僅打算用掃地機器人與妻子對話，在啟動後發現有陌生男子才啟動錄影，雖然掃地機器人會提醒錄影，但並無證據證明妻子當時知曉裝置正運作。

桃園地院最終判決丈夫犯無故攝錄他人性影像罪，處有期徒刑5月，得易科罰金，全案可上訴。妻子則因與陌生男子外遇，須連帶賠償配偶權損失50萬元。

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