前妻寫「出軌自白」爆擺酒前夕偷歡懷孕　綠帽男驚覺14歲兒非親生

男子謝某與女子羅某婚後共同撫育兒子小謝多年，雙方離婚後小謝隨羅某生活。離婚後的第4天，羅某向謝某發送名為《我的情感經歷》的文件，其中記載羅某與他人發生關係懷孕的經歷：「我跟謝某擺酒前一天跟黃某在一起……」謝某閲讀文章後，懷疑小謝不是自己親生。



經DNA鑑定，排除謝某為小謝的生物學父親。謝某認為，撫養實際與其無血緣關係的孩子長達14年，對自己造成巨大精神創傷，遂將羅某起訴至法院，索賠撫養費、保險費、精神損害賠償等共計47萬餘元（人民幣，下同）。

記者從中國裁判文書網獲悉，近日，廣西桂林市七星區人民法院公布一審判決書，判決羅某返還謝某17.6萬餘元。

示意圖（Unsplash@Christian Agbede）

撫養10多年的兒子非親生 男子起訴前妻索賠47萬餘元

判決書顯示，謝某與羅某登記結婚後，於2011年6月10日生育兒子小謝，雙方共同撫育該子直至2024年5月20日登記離婚，離婚後小謝隨羅某生活。2012年2月1日，謝某為小謝投保中國某有限公司的分紅型重大疾病保險，繳費期間為十年，每年繳費5910元，已經交納完畢，產生的分紅已按年支付至謝某賬戶。

2024年5月24日，羅某通過微信向謝某發送名為《我的情感經歷》的文件，其中記載羅某與案外人發生關係懷孕的經歷。去年7月4日，謝某委託某醫院司法鑑定中心對他與小謝是否存在親生血緣關係進行鑑定。此後，該中心作出的鑑定意見為：「依據現有資料和DNA分析結果，排除謝某為小謝的生物學父親。」

謝某起訴稱，2024年5月24日，羅某發送的上述文件，詳細描述了她與謝某結婚前後和一名「黃某」的男子保持性關係並因此懷上孩子的情節。文件中稱。：

我跟謝某擺酒前一天跟黃某在一起……所以2010年8月底9月初，我跟黃某在一起的時候很容易就懷上了孩子。

他認為，羅某在婚姻關係存續期間違反忠實義務，與他人保持不正當關係致懷孕，並刻意隱瞞事實，致使他誤認為小謝系其親生子女，撫養實際與其無血緣關係的孩子長達14年，對他造成巨大精神創傷，羅某對此存在明顯過錯，遂起訴索賠撫養費、保險費、精神損害賠償等共計47萬餘元。

羅某則辯稱，謝某沒有支出過任何生活費，所有生活費支出均由她開銷。小孩從2011年6月出生後，月子期間是她支付的月嫂護理費3500元，半年產假期間，她自己帶孩子，她的父母照顧並承擔母子的生活支出。從小孩開始學走路，她出錢僱請保姆照顧小孩，小孩三歲時上幼兒園開始，她和小孩就跟父母住在某宿舍，她每個月給母親一千元生活費。她每月有固定的工資收入，她和小孩的全部生活開支都是她負擔。謝某沒有固定職業和收入，且身體一直患病，從來沒有承擔過家庭支出，更沒有支付過小孩的生活費、教育費和醫療費。

延伸閲讀：山西酒店致電「求好評」洩開房偷情 人妻稱致家庭破裂怒要追責

一審：女方違背夫妻間忠實義務 判女方返還男方17.6萬元

法院認為，夫妻應當互相忠實，羅某在與謝某婚姻關係存續期間，生育小謝非謝某親生，該行為嚴重違背夫妻間忠實義務，破壞婚姻信任基礎，損害謝某的人格尊嚴與情感利益，構成對婚姻家庭關係的嚴重背離。

依據民法典相關規定，有其他重大過錯導致離婚的，無過錯方有權請求損害賠償。羅某隱瞞子女非親生之事實，其行為雖未直接符合重婚、同居等法定情形，但其性質與上述行為具有同等嚴重性，均系對婚姻忠誠義務的根本性違反，應認定為「其他重大過錯」。謝某作為無過錯方，有權請求精神損害賠償。羅某辯解謝某早在2018年就知道小謝非親生，謝某訴訟請求已過訴訟時效，但無證據證實其辯解，故對該項辯解，法院不予採納。

法院認為，羅某的行為嚴重侵害謝某作為配偶的人格尊嚴與情感利益，造成持續性精神痛苦，結合羅某過錯程度、損害後果、本地生活水平及羅某經濟情況等事實，法院酌定精神損害賠償金為20000元，超出部分不予支持。

謝某與小謝無血緣關係，對小謝並無法定撫養義務，故謝某為小謝所付出的撫養費應當由羅某返還給謝某。關於返還撫養費的數額，謝某主張返還每個月2000元過高，參照本地區生活消費支出水平，酌情調整為撫養費每月1600元，謝某、羅某各承擔一半。謝某主張羅某返還156個月的撫養費，符合法律規定，法院予以支持，經計算應該返還的撫養費共計124800元。

謝某為小謝投保交納十年保險費59100元，系基於對子女為親生之信賴所作的家庭財產規劃，保險受益人為小謝，保險期間內分紅由謝某實際領取，該行為不構成法律意義上的贈與。現經鑑定確認小謝非謝某之子，謝某使用夫妻共同財產支付保險費用造成損失，羅某作為小謝親生母親，依法應予以返還保險費一半即29550元，而謝某已經獲得的部分分紅收益，考慮到羅某的過錯及分紅金額，該部分款項歸謝某所有，不予返還羅某。

綜上，法院判決：羅某返還謝某撫養費124800元、保險費29550元、精神損害賠償金20000元、鑑定費2000元。

延伸閲讀：廣東短裙女大廈爬窗逃走畫面瘋傳 屋內閃現半裸男 疑小三被捉姦