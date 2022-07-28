最強復仇？抖音女在出軌男友避孕套滴辣椒油 再嫁他爸變成繼母
撰文：TVBS新聞網
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感情關係中最擔心遇到的，就是另一半出軌，遭背叛的那方一定都會心有不甘，有些人甚至會燃起報復之心。美國一名女網紅，發現男友竟然背著她偷吃，為了報復對方，她在避孕套內偷滴辣油，最後更嫁給男友父親，身分從女友變成繼母，曲折離奇的情節驚呆眾人。
根據《紐約郵報》（New York Post）報道，這名現年29歲的女網紅哈珀（Augustah Hubble），日前在抖音分享，她在8年前交了一任男友，當時她21歲，對方30歲，由於對方年紀大她9歲，所以交往期間，男方就對她十分體貼和照顧，可說是非常紳士。不過某日哈珀在男友車上發現避孕套，身為女人的第六感立刻覺得這非常不對勁。
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哈珀表示，當時自己有吃避孕藥，所以每次和男友性行為時，對方都沒戴避孕套。事後男友解釋，這是在認識她之前買的，已經放了一陣子連自己都忘了，並表示會立刻丟掉。不過，哈珀不完全相信對方說法，開始調查通聯紀錄，才發現男友真的出軌了，而且對象還是她的閨密，因此哈珀決定要採取報復行動。
哈珀透露，她趁男友不注意時，偷偷將辣油滴入避孕套內。結果幾天後她發現對方私密處很疼痛，儘管男友解釋是在健身房沐浴時，沐浴乳太過刺激而導致，但她相信自己的行動已經奏效了，隨後就攤牌提分手。男友得知事情曝光，苦苦哀求給他一次機會，哈珀心軟同意，不料過沒多久男方又背著她出軌，這次哈珀心死堅決分手。
出乎意料的是，哈珀意外發現男友的父親更吸引她，於是就和對方交往，最後甚至步入禮堂，成為前男友的繼母。兩人前陣子才剛慶祝結婚5週年紀念日，感情依舊甜蜜，事後哈珀也表示，現在自己個性已經成熟許多，不會再做出這麼激烈的手段，同時也很珍惜現在擁有的真愛。
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