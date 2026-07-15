為何有人總愛當小三？揭「知三當三」6大行為原因：越禁止越想要

當我們說到「第三者」時，總會恨得牙癢癢。尤其是當這個角色並非無辜被蒙在鼓裡，而是明知對方已有伴侶卻仍選擇介入，「知三當三」的行為才更讓人百思不解。



究竟為什麼有些女生甘願成為「小三」，甚至還「有點喜歡」扮演這個角色？以下，我們將從6個角度進行分析，或許能給困惑又氣憤的你一些解答。

「知三當三」的6個背後原因（點擊放大瀏覽）▼▼▼

「知三當三」6大行為原因（01製圖；AI生成圖）

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1. 證明自我魅力

對某些女生而言，介入一段已有情人的關係，並成功讓對方動搖，就像是贏了一場「戀愛競賽」。她們有時候並非真心喜歡對方，而是把「吸引對方」當作對自己吸引力的驗證。這樣的心理動機，有時源自內在的自卑與不安全感，透過「被已有人選的對象青睞」來確定自己的價值。簡言之，這是一場沒有頒獎典禮的自我競賽，勝利的感覺來自「我比原配更有吸引力」的錯覺。

2. 越被禁止越要

禁果總是最香，這句話不只是文學上的比喻。心理學上，「禁止」往往會強化欲望的強度。當某人被貼上「不能碰」的標籤，對部份女生而言，反而增加了挑戰的刺激與誘惑。這是源於人類天性對「被限制」的反抗心理，尤其當這位男性本身具備某種權力、地位或魅力時，越是禁忌便越令人著迷。

3. 輸不起的心態

有些「知三當三」的女生，會在與男方接觸的過程中，產生了與原配比較的扭曲心理。無論對方的女友是否優秀，都會不自覺地產生競爭心與嫉妒心。這通常不是因為「愛」，而是為了證明「自己不輸她」。在這裡，愛情演變成為三人競技場，輸贏勝敗，代替了相愛相惜。

4. 渴望拯救對方

「他其實不愛她，只是習慣了陪伴。」這句話對某些介入者來說，是她們行動的心理支柱。她們認為自己不是破壞者，而是解救者，來「拯救」那個身陷不幸福關係的男人。這樣的角色投射讓她們感到自己是「讓他快樂的人」，甚至對自己的出現產生一種「使命感」。愛情裡的不理性，有時就是從「我可以讓他更好」這種信念開始的。

5. 缺愛補償機制

喜歡「當小三」的這種行為背後，或許隱藏的是從小到大未被充份滿足的情感需求。她們可能習慣用付出與討好來換取認可，即使知道對方已有另一半，也仍願意「屈就」於不平等的關係中，只為換來一點點溫柔的殘影與關注。這種補償性的依附，讓她們在不自覺中接受了不對等的位置，甚至錯把感情裡的施捨當作深情。

6. 信奉適者生存

也有一類女生對「戀愛倫理」本就不信奉。她們認為，感情的歸屬是靠實力爭取，而非「先來後到」的秩序安排。這種超前的價值觀使她們將「介入別人感情」視為感情市場上的正常競爭，甚至認為自己若能獲勝，證明的是感情裡的「適者生存」。在她們眼中，愛情沒有道德標準，只有「不被愛的才是第三者」。

理解不等於認同

探討「知三當三」的心理原因，並不是為了合理化任何傷害別人感情的行為，而是希望看見這些選擇背後的複雜面貌。每段關係的產生與瓦解，都有無數交錯的因果。我們所能做的，是在愛與慾望之間，找到更負責任也更成熟的選擇。

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