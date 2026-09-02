英國男毒駕電動滑板車拒捕逃走！愛犬被拋下尋路回家　反助警破案

英國發生一起讓人哭笑不得的緝捕案。1名41歲男子因違法騎乘電動滑板車並涉嫌毒駕拒捕逃跑，過程中狠心拋下無法跟上車速的愛犬。沒想到這隻忠心耿耿的拉布拉多犬一路上尋路回家，反而成為警方最強的「線人」，直接引導警員來到男子的藏身之處，最終警方在閣樓的隔熱層下將他拘捕歸案。



1名41歲男子因違法騎乘電動滑板車並涉嫌毒駕拒捕逃跑，過程中狠心拋下無法跟上車速的愛犬。（柴郡警察局官網）

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帶2狗在公路上騎電動滑板車 遇警試圖甩開

事發於柴郡朗科恩（Runcorn）。案發當晚，警員巡邏時發現41歲男子查爾斯·費伊（Charles Foy）違規在公路上騎乘電動滑板車，身旁還帶着2隻狗奔跑，現場同時散發出濃烈的大麻氣味。警員要求費伊停下接受檢查，但費伊無視指令，隨即加速駛入窄巷與死胡同試圖甩開警方。其間，當中1隻拉布拉多犬因無法跟上電動滑板車的高速而被甩在身後。

男子違規在公路上騎乘電動滑板車，身旁還帶着2隻狗奔跑，現場同時散發出濃烈的大麻氣味。警員要求他停下接受檢查，但他試圖甩開警方。其中1隻拉布拉多犬被甩在身後。（網上影片截圖）

男子違規在公路上騎乘電動滑板車，身旁還帶着2隻狗奔跑，現場同時散發出濃烈的大麻氣味。警員要求他停下接受檢查，但他試圖甩開警方。其中1隻拉布拉多犬被甩在身後。（網上影片截圖）

男子違規在公路上騎乘電動滑板車，身旁還帶着2隻狗奔跑，現場同時散發出濃烈的大麻氣味。警員要求他停下接受檢查，但他試圖甩開警方。其中1隻拉布拉多犬被甩在身後。（網上影片截圖）

忠犬尋路返家 警員順藤摸瓜

執勤警員發現狗狗十分慌張後決定下車，跟隨這隻被拋下的拉布拉多犬。狗狗一路跑回位於比肯斯菲爾德路（Beaconsfield Road）的1處住宅門口。當時屋內看似無人，但另1隻原本跟着費伊逃跑的狗卻出現在地下層窗前。

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警員敲門無人回應後依法進入搜查，並在屋頂發現打開的閣樓天窗入口。警員隨後在閣樓數塊隔熱棉底下發現了蜷縮藏匿的費伊。面對警員包圍，費伊竟辯稱：「冷靜點！我只是因為家裏太擁擠，才上來閣樓睡覺，今晚根本沒出去騎車。」他甚至宣稱自己不知道警車配有警報器。

警員敲門無人回應後依法進入搜查，並在屋頂發現打開的閣樓天窗入口。警員隨後在閣樓數塊隔熱棉底下發現了蜷縮藏匿的費伊。（網上影片截圖）

警員敲門無人回應後依法進入搜查，並在屋頂發現打開的閣樓天窗入口。警員隨後在閣樓數塊隔熱棉底下發現了蜷縮藏匿的費伊。（網上影片截圖）

警員敲門無人回應後依法進入搜查，並在屋頂發現打開的閣樓天窗入口。警員隨後在閣樓數塊隔熱棉底下發現了蜷縮藏匿的費伊。（網上影片截圖）

法院判監3個月 警方：狗比主人更忠誠

費伊最終被控未有按警方指示停下、停牌期間駕駛、無第三者保險駕駛及拒絕提供毒品測試樣本等多項罪名。他於沃靈頓裁判法院被判處監禁3個月，並禁止駕駛4年3個月。

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柴郡警方警員邁克·史密斯（Mike Smith）表示：「費伊在逃跑時對自己的愛犬毫無忠誠可言，但狗狗最終展現了忠誠，並為我們提供了最關鍵的線索，直接帶我們找到了主人的地址。」