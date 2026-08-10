揭陽殺狗案持續發酵　多國民眾集會　國際動保致函中國促動保立法

廣東揭陽早前發生殘殺狗事件，4名未滿14歲的少年用木棍抽打流浪母狗「旺旺」，隨後更淋上易燃液體將旺旺活活燒死，又以殘忍手段虐殺剛出生半個月的3隻幼犬。少年殺狗期間拍片嬉笑，影片曝光後引發了兩岸三地甚至國際輿論的高度關注，事件至今仍持續發酵。早前就一批住在澳洲悉尼的華人，連同當地動物權益保護人士走上街頭，在市中心發起聲援集會，要求嚴懲涉案人士，並強烈呼籲內地加快推動動物保護立法。



國際動物保護組織（OIPA）表示收到大量民眾的關注呼籲，發聲明稱已向中國發出正式信函，促請訂立強有力的動物保護法律、禁止網絡虐待動物傳播，並採取有效預防虐待動物的措施。



4名未滿14歲的少年用木棍抽打流浪母狗「旺旺」，隨後更淋上易燃液體將旺旺活活致死，又以殘忍手段虐殺剛出生半個月的3隻幼犬。（網上圖片）

海外多國民眾發起集會 華人淚灑悉尼市政廳

今年8月初，澳洲悉尼市政廳外聚集了大批華人留學生及當地動保人士，到場者手持「為旺旺尋求正義」（Justice for Wang Wang）及「請制定反虐待動物法」的繁簡體中文標語，現場更有不少民眾為「旺旺」獻花悼念。

一批住在澳洲悉尼的華人，連同當地動物權益保護人士走上街頭，在市中心發起聲援集會，要求嚴懲涉案人士，並強烈呼籲內地加快推動動物保護立法。（FB@記得旺旺）

流浪母狗「旺旺」與3隻初生幼犬遭4名未滿14歲的少年虐殺，事件令許多人感憤怒。（網上圖片）

流浪母狗「旺旺」與3隻初生幼犬遭4名未滿14歲的少年虐殺，事件令許多人感憤怒。（網上圖片）

根據澳洲廣播公司報道，集會發起人霍雷爾（Tomoko Horrell）表示，並非所有人都理解他們的行為，有些人甚至取笑聲援人士，但也有人停下腳步支持他們，她對此深表感激。除澳洲外，美國、英國、日本、加拿大等多國亦曾有當地民眾發起為悼念或集會活動，希望透過國際聲援向中國當局表達保護動物的訴求，而國際動保組織Species Unite亦發文關注事件。

除澳洲外，美國、英國、日本、加拿大等國亦相繼發起悼念與集會活動，希望透過國際聲援向中國當局表達保護動物的訴求。（網上圖片）

動保法律空白懸而未決 輿論促納《治安管理處罰法》

中華人民共和國野生動物保護法列明，除了野生動物保護法以及涉及私有財產損壞（如虐殺他人有價寵物）的條文外，針對流浪動物或無主動物的虐殺行為，在法律上仍面臨執法依據不足的灰色地帶。侯斯頓大學教授李堅強表示，只有法律才能起到震懾作用，但儘管幾十年來一直有人作出強烈呼籲，認為中國應制定全國性的反虐待動物法，但相關討論一直停滯不前。

休斯頓大學教授李堅強表示，只有有法律才能起到震懾作用。（BBC影片截圖）

休斯頓大學教授李堅強表示，只有有法律才能起到震懾作用。（BBC影片截圖）

其他報道：夫婦帶狗行山不牽繩！愛犬狂吠挑釁灰熊 只顧拍片被檢控 | 有片

帶寵物親近大自然本是樂事，但不管束好隨時惹上大禍！一對美國夫婦日前在加拿大班夫國家公園（Banff National Park）行山（健行）時，偶遇一頭雌性灰熊，惟兩人在生死關頭竟「打卡唔要命」，不但沒有即時為愛犬繫上狗帶（牽狗繩），反而繼續舉機拍攝，任由愛犬在灰熊面前狂吠挑釁。



涉事影片在網上瘋傳後惹來網民猛烈抨擊，加拿大公園管理局（Parks Canada）其後憑片段確認兩人身份並提出起訴，指控他們違反國家公園法例，沒有使用牽狗繩，兩人面臨最高2.5萬美元（約20萬港元）罰款。



一對美國夫婦在加拿大班夫國家公園（Banff National Park）行山時，偶遇一頭體型龐大的雌性灰熊。（網上影片截圖）

一對美國夫婦日前在加拿大班夫國家公園（Banff National Park）行山時，偶遇一頭體型龐大的雌性灰熊。（網上影片截圖）

灰熊尾隨逼近 夫婦顧拍片未理愛犬

事發於班夫國家公園內的泰萊湖（Taylor Lake）行山徑，距離著名的路易斯湖（Lake Louise）東南約15公里，來自美國華盛頓州的克雷格（Kraig Koski）與妻子布魯克（Brook Koski）在步道慢跑時，意外遇上園內一頭約16歲的雌性灰熊「142號」（當地灰熊編號）。

根據影片顯示，這頭灰熊沿着行山徑尾隨兩人，克雷格手持防熊噴霧緩步後退，並朝灰熊大喊「退後」，然而沒有繫上狗帶的愛犬蘿拉（Lola），面對步步進逼的灰熊，牠在主人與灰熊之間來回穿梭，多次朝灰熊狂吠。

克雷格揮舞手臂試圖嚇退灰熊，布魯克則不斷呼喚愛犬名字，在長達幾分鐘的驚險對峙中，兩人未有嘗試抱起小狗或為其上狗帶，布魯克更全程舉機拍攝。幸好，灰熊最終自行退入樹林，事件未有造成傷亡。

丈夫克雷格手持防熊噴霧緩步後退，並朝灰熊大喊「退後」。（網上影片截圖）

夫妻兩人沒有為愛犬繫上狗帶。（網上影片截圖）

原文：夫婦帶狗行山不牽繩！愛犬狂吠挑釁灰熊 只顧拍片被檢控 | 有片