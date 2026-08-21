狗界郭富城？唐狗樣貌神韻「撞樣」城城Aaron　網民爆笑：講多謝

撰文：卡洛兒
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狗狗天生自帶明星相，還要與四大天王之一的郭富城（城城、Aaron）「撞樣」？有狗主近日在網上群組貼出愛犬照片，指有人稱其愛犬外貌和郭富城非常相似，她聞言隨即表示「笑到仆X」。相片引來網民熱議，不少人都覺得狗狗的確和郭富城有幾分似樣，「我睇落有啲似，但講唔出嘅神韻」、「似《臨時劫案》入面嘅郭富城？」有人則聯想起郭富城在電影中的金句，以及禁毒專員身份，因此笑稱「講多謝」、「咁要叫佢講一次：『一齊企硬唔take 嘢』」。

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唐狗被指與郭富城「撞樣」。（「fb＠唐狗之家，支持領養2.0」圖片）

唐狗被指「撞樣」郭富城　主人：笑到仆X

該狗主在facebook群組「唐狗之家，支持領養2.0」上傳1張照片，表示「今日有人讚我個仔似郭富城，笑到仆X」。照片可見，被指和郭富城撞樣的狗狗為混色唐狗，牠頭部幾乎全是深色毛髮，由於前額和印堂位置都是黑色，顯得其臉部輪廓更深邃。不過狗狗的身體、四肢、尾巴的顏色卻和頭部有着明顯差異，因以上部位的毛髮均為純白色，強烈的顏色對比更顯特別。仔細留意，狗狗深邃雙眼給人一種英氣非凡感覺，與郭富城標誌性的濃密眉毛和銳利眼神非常相似。

四大天王之一的郭富城。（IG@aaronkwokxx）
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網民讚有喜感：似《臨時劫案》入面嘅郭富城

不少網民覺得狗狗和郭富城的確有些像樣，紛紛爆笑留言：
●好似真係有啲似
●真係似喎，眼大鼻大
●好有喜感

我睇落有啲似（城城），但講唔出嘅神韻
網民意見
似《臨時劫案》入面嘅郭富城
網民意見

●郭富城躺著也中槍
●小可愛～你在笑，郭富城在哭
●咁就將呢隻品種正式命名富城
●有冇興趣搵『方媛』陪城城
●對你愛愛愛不完
●講多謝

咁要叫佢講一次：「一齊企硬唔take 嘢！」
網民意見
《臨時劫案》由一宗劫案引發，Aaron郭富城飾演的悍匪在廟街引發械劫，當中誤打誤撞牽扯了的士司機林家楝、安老院社工任賢齊無端介入。（《臨時劫案》電影劇照）
《臨時劫案》由一宗劫案引發，Aaron郭富城飾演的悍匪在廟街引發械劫，當中誤打誤撞牽扯了的士司機林家楝、安老院社工任賢齊無端介入。（《臨時劫案》電影劇照）
城城角色對白非常精簡。(《臨時劫案》劇照）
Aaron透露，戴上假牙初時是不舒服，特別提早拿回家去唸劇本，盡早去克服戴假牙時的障礙。(《臨時劫案》劇照）
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有網民惡搞郭富城擔任禁毒專員的宣傳海報。（fb圖片）
有網民惡搞郭富城擔任禁毒專員的宣傳海報。（fb圖片）

狗狗毛色引關注　網民笑：Printer無晒墨

另有人就關注狗狗特別的毛色
●點解你個身白色個頭黑色㗎
●真係與眾不同啊
●好搞笑，個頭好似key落去咁
●Printer無晒墨
●好似戴咗個頭套

這嬌弱如吉娃（芝娃娃）的體身，跟狼犬的臉，讓我腦子好衝突啊！
網民評論唐狗樣子

有留言則分享曾遇到狗狗和明星「撞樣」事件，「30年前我街坊有隻狗勁似許志安，可惜冇影低」，另有人分享似劉青雲的狗狗，同樣引來爆笑。

有狗狗被指和影帝劉青雲撞樣。（fb圖片）

facebook「唐狗之家，支持領養2.0」

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