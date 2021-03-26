與宅女妻無共同興趣　4年婚後生活變平淡　丈夫：結咗婚仲寂寞

撰文： 謝茜嘉 最後更新日期： 2021-03-26 10:00

一對情侶由相識到決定共諧連理，的確是種特別的緣份。有網民於討論區撰文，表示與妻子結婚4年，但因為妻子未有在外工作，一直過着低物慾、低能量的宅女生活，加上樓主也甚少有活動，令彼此之間難有共同興趣及話題，樓主不禁呻悶，更稱現時婚後比之前更寂寞。

樓主表示與妻子結婚4年，但因為妻子未有在外工作，一直過着低物慾、低能量的宅女生活，加上樓主也甚少有活動，令彼此之間難有共同興趣及話題。（《我們與惡的距離》劇照）

該男網民「拜燈子」在連登討論區以「平淡似水，其實結咗婚仲寂寞」為題，大呻與妻子結婚4年，本來在疫情前經常去旅行過2人世界，但現時因為被困香港，未有工作的妻子每日只會在家中過宅女生活，而樓主自己除了工作，亦甚少有其他活動，令大家相處毫無火花，就連樓主亦呻悶。

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樓主解釋，對方是位能遷就別人、甚少發脾氣的女生，當初因為4大長老也明示2人是時候結婚，於是順意成家立室，但大家因為健康問題難以有小朋友，至今也過着2人生活，但樓主感嘆「結咗婚仲寂寞」。

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網民對樓主的現況各有意見，部份網民表示樓主應主動融入對方的生活，也同時要多與對方嘗試不同新事物，增加相處的火花。但亦有網民指其實這種細水長流的感情難能可貴，加上妻子性格隨和，是不少男人理想的婚後生活。

另有人認為可能是妻子一直在容忍，但樓主不自知之餘更在嫌三嫌四，長此下去變成另一個出軌渣男。

（連登討論區）

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