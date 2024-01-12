結婚15年與夫無性生活　38歲人妻搵牛郎尋歡感心虛：該怎麼辦

夫妻感情變淡時有發生，如何保持感情溫度卻是2人一輩子的課題。有台灣人妻於網上撰文求救，表示結婚15年來，與丈夫育有2名兒子，但與另一半的關係逐漸疏離，甚至零性生活。樓主自稱雖38歲但仍有性需要，故只好花錢光顧牛郎店尋歡，但其實心中卻感到內疚：「該怎麼辦，對不起婚姻？」



作為人妻的樓主自稱雖38歲但仍有性需要，故只好花錢光顧牛郎店尋歡，但其實心中卻感到內疚。（《東京難民》劇照）

該人妻投稿到fb專頁「靠北老公2.0」，她自稱38歲，是1位白領上班族，與丈夫已婚15年並育有2子。樓主續稱但隨着時間過去，與丈夫的感情也逐漸變淡，甚至變成無性生活，而對方又不願離婚，令她非常灰心。最後樓主唯有每個月到牛郎店2至3次，花錢尋求一晚快樂。

但她發現，其實對此感到有罪惡感，但同時亦得悉自己因有性需要，才要找辦法解決，在進退兩難之下，遂向網民求救。▼▼▼

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網民不但未有鬧爆樓主外出花錢尋開心，反而同情她只是逼於無奈作出的理性決定。但部份網民卻指，太頻密地光顧牛郎店隨時染上性病，最後得不償失，其實應與丈夫坦誠討論2人的問題所在。▼▼▼

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