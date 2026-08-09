82歲婦住豪華安老院難適應「想回家」　兒自責賣屋過度盡孝無退路

隨著高齡化社會來臨，愈來愈多長者選擇入住安老院、銀髮住宅，希望兼顧生活品質與醫療照護。不過，設備再完善的居住環境，未必適合每一位長輩。一名82歲婦人在兒子的安排下搬進豪華安老院，卻始終無法適應，經常對家人說出一句「我想回家」，引發外界對退休居住選擇的討論。



擔心母親獨居風險 兒子安排入住安老院

根據日媒《THE GOLDEN ONLINE》報導，82歲的禮子女士在丈夫過世後，一直獨自住在生活數十年的老家。隨著年紀漸長，兒子亮介愈來愈擔心母親獨居可能發生跌倒、突發疾病等意外，因此決定安排她入住設備完善、提供醫療照護的高級安老院，並將原本居住多年的房子出售。

示意圖（Unsplash@Mykyta Martynenko）

在許多人眼中，安老院擁有舒適的居住空間、醫護團隊、餐飲服務及豐富的休閒活動，是理想的退休生活環境，也能讓家屬減少照顧壓力。

然而，事情的發展卻與兒子期待不同，入住安老院後，禮子女士始終無法真正融入新生活。她鮮少參與社區活動，也沒有與其他住戶建立密切互動。每當兒子前來探望，她總會輕聲說出同一句話：

我想回家。

只是，那棟陪伴她數十年的老房子早已出售，即使想回去，也已無法實現。這句話，也讓兒子充滿自責與愧疚。他原本希望母親能住得更安全、更安心，卻忽略了長輩對熟悉生活環境的深厚情感，如今回頭已經沒有選擇。

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對長者而言，「家」不只是房子，更是生活記憶

《THE GOLDEN ONLINE》指出，對許多長者來說，「家」代表的不只是居住空間，更是一輩子累積的生活軌跡。每天散步的街道、熟識的鄰居、常去的市場、固定光顧的早餐店，甚至家門前的一棵老樹，都構成生活的一部分。當離開熟悉的環境時，失去的不只是住址，更可能是長年建立的生活節奏與安全感。

因此，即使安老院提供完善照護，也不一定能取代「家」帶來的心理依附。

安老院不是唯一答案 退休生活因人而異

近年各國都積極發展高齡住宅，日本有安養機構與附服務住宅，韓國推出Silver Town銀髮社區，台灣也有愈來愈多安老院及高齡住宅可供選擇，甚至出現海外養老、郵輪養老等新型態退休生活。

有人入住後認識新朋友，天天參加運動、手作、旅遊等活動，生活比退休前更加充實；也有人因為醫療照護完善，讓子女探望時更加安心。

但也有人像禮子女士一樣，始終放不下原本熟悉的生活。這並不代表安老院不好，而是每個人的個性、生活習慣與社交需求不同。有人喜歡熱鬧，有人偏好安靜；有人期待社區互動，也有人更珍惜原有的鄰里關係，因此退休生活沒有放諸四海皆準的標準答案。

決定搬家前 專家建議先試住、充分溝通

報導也提醒，若正在考慮入住安老院，不妨先思考幾個問題，包括自己是否真的想搬離老家、最捨不得的是什麼，以及是否適應社區型生活。

近年不少安老院都提供短期體驗或試住方案，讓長者能先感受生活環境，再決定是否入住。有些家庭也會選擇暫時保留原有住宅，在確定適應新生活後，再進一步規劃未來居住安排，以保留更多選擇空間。

安全固然重要 住得自在同樣關鍵

隨著平均壽命延長，退休生活可能長達二、三十年。比起設備是否豪華、房子是否新穎，更重要的是居住環境是否真正符合自己的生活方式。

對子女而言，希望父母住得安全、有人照顧；但對長輩來說，熟悉的環境、自在的生活節奏與心理歸屬感，同樣是晚年幸福不可或缺的一部分。與其追求外界眼中的「最佳養老模式」，不如透過充分溝通與試住體驗，找到最適合自己的退休生活。

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：8旬嬤入住進豪華養生村卻日喊「我想回家」！子女最常犯的1項致命錯誤，後悔也來不及】