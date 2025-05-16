長者的惡夢！78歲婦住安老院半年一原因被「變相逼遷」：被背叛了

對許多獨居長者來說，有醫療、有照護的安養設施原本是理想的避風港——但這個避風港，真的穩固嗎？日本一位女士大野節子以為自己終於找到了人生的「安住之地」，沒想到短短六個月後，一紙通知打碎了她的期待。



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根據日媒「THE GOLD ONLINE」報導，78歲的大野節子（化名）原本獨居多年，直到最近腿部和臀部逐漸感到無力，身體退化明顯，才開始對一個人生活感到不安。碰巧大野原本居住的老公寓即將重建，她不得不尋找新住所。不過在日本，高齡者租屋困難，讓她一度感到徬徨：

「像我這樣的老人，要去哪裡住？」



多方打聽之下，大野最後決定住進一間介護型養老院，無需預付入院費，每月費用約16萬日圓，剛好在她17萬日圓的月退金範圍內。雖然一開始擔心與其他長者共處會不適應，但實際入住後，她對環境相當滿意，工作人員親切、生活簡便，也不用再為日常瑣事操心，讓大野忍不住感嘆：

「如果早知道這麼舒服，我應該早點來住。」



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然而，這份安穩僅維持了半年，某天大野收到設施管理方發出的書面通知，內容指出「因應物價上漲，月費將自下月起調漲至20萬日圓」，若無法接受，則需主動搬離。這對她來說無疑是晴天霹靂——畢竟大野的年金本就只夠支付17萬日圓的費用，多出來的4萬日圓根本無法負擔。得知消息的大野啞口無言：

「我以為這是我的避風港，但不知道為何，我感覺被背叛了。」



最後，在退房期限內，她總算找到符合價格預算的機構，在搬家期限前順利搬遷。不過大野坦言，這次經驗讓她不再對所謂的「安老」抱有太高期待。

據了解，這間安老院的管理權被轉移給第三方，新管理方全面調整收費標準，無法接受的住戶只能選擇離開或接受突然的價格變動。該報導也提醒，在入住安老院前，不僅需要考慮價格、地點、提供的服務等，還要考慮營運公司的財務狀況，過去是否被轉讓或被收購，以及未來政策變化的風險。

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