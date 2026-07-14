每月給孫子$1000！婆婆停匯後秒被女兒冷落　悲嘆親情繞著金錢轉

日本一名72歲婦人多年來每月從退休金中撥出2萬日圓（約1,000港元）資助孫子，卻在物價上漲、醫療支出增加後被迫停止援助，隨後驚覺女兒的聯繫大幅減少，才意識到母女之間的互動，竟有相當大一部分是圍繞著金錢展開。



這名72歲的佐藤和子（化名）居住在東京都，丈夫7年前過世，每月靠約14萬日圓（約7,000港元）退休金獨居生活，開銷已佔了12萬日圓（約6,000港元）。她多年來每月固定透過長女轉給孫子2萬日圓，最初是因孫子鋼琴課費用超出預期，她主動提出幫忙，之後補習費、校外教學、新鞋等開支都陸續由她支付。

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日本物價自去年起持續上漲，加上佐藤需進行白內障手術，醫療開銷超出預算，原本約2,000萬日圓（約100萬港元）的退休存款也已縮減至約1,200萬日圓（約60萬港元）。考量未來生活需求，她決定停止每月援助，女兒雖表示理解，但此後傳來的LINE訊息愈來愈少，分享孫子日常的內容也幾乎消失。

佐藤回顧過去聊天記錄才發現，許多對話都以「這個月有點拮据」、「補習費太貴」等金錢話題作為起點。她坦言：

我才發現，原來每個月的零用錢，竟成了我們維持聯絡的契機。

為了重建不依賴金錢的親情，她開始在孫子生日時親手寫卡片、在女兒忙碌時準備家常菜送去，如今母女間已逐漸恢復更自然的互動。

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