【借錢黨／請食飯黨】騙徒手法層出不窮。有香港男生於社交平台Threads發帖文分享好心幫人卻被騙經歷，指在街邊等巴士時遇到有阿婆借錢，他估計對方是騙徒，於是想用「請食飯代替」現金來擊退阿婆，詎料阿婆「打蛇隨棍上」瘋狂加單且要求多多，最終港男花了近100元，更目擊心碎一幕，直呼「以後我喺香港唔會再喺街幫人」。



帖文引來網民熱議，紛紛批評騙徒離譜，又安慰好心港男，「我相信呃人會有報應，你善良就一定有好報」、「絕情嘅人都係受過傷」。也有網民教應對騙徒方法，建議港男下次要「扮聽唔到」。



有香港男生好心請阿婆食KFC，詎料阿婆得寸進尺，令他崩潰。（AI生成圖片）

「經一事長一智，我以後都唔會幫。」該香港男生於8月22日（星期六）在Threads發帖文，指在街邊等巴士時，有阿婆走近訴苦並借錢，「話自己幾慘幾慘，八達通負錢冇錢搭車返屋企，屋企冇錢開飯，仲有老過自己嘅媽媽要養，佢有返工，做地盤打雜，有試過問判頭借糧不過判頭唔肯借，山窮水盡，所以想我施捨一百幾十畀佢」。

樓主指，他在街邊等巴士時，有阿婆走近訴苦並借錢。（非當事人／資料圖片）

好心港男遇阿婆借錢開飯 請食KFC變噩夢

樓主估計阿婆是騙徒想「呃錢」，於是機警回答「阿婆，我身上冇錢呀，得張八達通可以買個飯畀你，但你要錢我就幫你唔到」。樓主原以為「請食飯代替現金」一招可以擊退阿婆，沒想到阿婆竟真的要他買飯給她。

阿婆不斷加單要求多多：好心有好報啊先生

無奈下，樓主與阿婆走到附近KFC（肯德基）買飯，詎料是噩夢開始。樓主表示，他原本想買桶飯餐，惟阿婆得寸進尺要求他買2個飯餐，理由是「兩個飯先夠我（阿婆）同我媽食，同埋我第二朝可以帶飯返工」。樓主答應後，阿婆要求樓主多買2個「葡撻」，但待樓主在點餐機下單「葡撻」後，阿婆又說「我唔係想食普通葡撻呀，係紫薯葡撻呀」，要求樓主「再撳過」重新點餐，強調「好心有好報啊先生」。

樓主與阿婆走到附近KFC（肯德基）買飯，詎料是噩夢開始。（資料圖片）

阿婆不斷「加單」且要求多多。（資料圖片）

阿婆不斷「加單」且要求多多。（資料圖片）

港男終花94元 悉真相心碎：以後我喺香港唔會再喺街幫人

面對阿婆多多要求「買完一樣又一樣」，樓主最終花了94元，而阿婆取餐後留下1句「多謝」就急腳離開，「我嗰下其實覺得自己係俾人呃咗，邊有人窮到冇飯開仲咁多要求？」。

然而真相比想像更殘酷，樓主目擊剛剛聲稱「八達通負錢」的阿婆，竟然乘搭巴士並取出長者八達通拍卡，令他崩潰心碎，直呼「唉，真係俾人呃咗，以後我喺香港唔會再喺街幫人。大家記得小心提防騙子」。

樓主目擊剛剛聲稱「八達通負錢」的阿婆，竟然乘搭巴士並取出長者八達通拍卡，令他崩潰心碎。（資料圖片）

網民批騙徒離譜 安慰港男：好人有好報

網民看過帖文紛紛批評阿婆離譜，又安慰樓主「善良一定有好報」：

「你真善良，我相信呃人會有報應，你善良就一定有好報」

「好人有好報的，做壞事嘅終會自食惡果」

「真冇錢嘅點會要求多多又乜又X，樓主心地太好了」

「講真，我好respect你哋呢啲明知多數係呃人都會出手幫人嘅人」

「絕情嘅人都係受過傷……」

「啲騙子真係面皮厚」

「好明顯俾人呃咗，真係有需要嘅係唔會咁貪心叫你加呢樣加嗰樣，呢啲阿婆最精扮慘咁又慳返幾十蚊又有餐飯食，你應該唔係第一個落疊」



也有網民分享同類經歷，「教路」應付騙徒方法：

「以前試過見路邊有個阿婆坐路邊，我見個天好曬驚佢中暑問佢有冇嘢要幫，點知一行過去就呻自己好窮冇錢又話啲仔女唔理，叫我畀錢買飯，我拎咗20蚊出嚟，佢話20蚊食咩飯，叫我畀幾百蚊佢，捉住我唔放手，然後有個阿姨行過見到喺度罵佢，我趁機跟住個阿姨走佬……下次我唔會咁多管閒事」

「以前有阿婆好惡咁叫我畀錢佢食飯，扮聽唔到」



樓主分享經歷，提醒其他人小心騙徒。（Threads@bruce.lky）

「欺詐罪」可監禁14年

根據香港法例第210章《盜竊罪條例》第16A條「欺詐罪」，如任何人藉作任何欺騙（不論所作欺騙是否唯一或主要誘因）並意圖詐騙而誘使另1人作出任何作為或有任何不作為，而導致該另1人以外的任何人獲得利益；或該進行誘使的人以外的任何人蒙受不利或有相當程度的可能性會蒙受不利，則該進行誘使的人即屬犯欺詐罪，一經循公訴程序定罪，可處監禁14年。

（Threads@bruce.lky）