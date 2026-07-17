好心無好報？近日有香港女生於屯門巴士站地上，拾獲1個放有八達通、信用卡及身份證的卡包，於是在網上失物群組發文尋失主但無果，便把卡包交到屯門警署。由於事忙，女生後來才發現失主家屬曾留言找她，於是回覆可到屯門警署取回，沒想到竟被對方「寸爆」指「唔使扮好人啦，X你」，更責罵「想要錢咪出聲囉！嘥X我時間！」，令女生大感氣憤，直斥「呢個世界真黐X線！」。事件震驚網民，紛紛批評失主家屬離譜，「呢單嘢真係cXs，好心無好報，早知如此當初唔好幫佢執！」。



然而失主家屬再留言「引戰」，揶揄女生「又扮好人擺上嚟」，結果被網民「鬧爆」要求道歉，「到底你識唔識做人？係有啲教養就同人道歉啦」、「人哋用緊自己時間去埋警局幫你，你咁講嘢？已經認住你兩母子個名，你哋求神拜佛唔好再跌」。面對網民圍攻，失主家屬未有再留言回應。



有香港女生於屯門巴士站地上拾獲1個卡包，交到屯門警署，沒想到被失主家屬「寸爆」指「唔使扮好人啦，X你」。（Facebook群組「香港失物報失及認領群組」）

「喺屯門寶怡花園巴士站地下執到個卡包，入邊有八達通信用卡身份證，麻煩主人pm我，麻煩識佢嘅人通知佢」。該香港女生近日於Facebook群組「香港失物報失及認領群組」發布帖文，尋找卡包失主，可是「好人好事」竟變不愉快經歷。

屯門好心女拾獲卡包交警署 遭失主家屬辱罵「唔使扮好人」

由於事忙，樓主表示，她之後把卡包交往屯門警署，乘車回去時才發現有失主家屬留言找她，並責罵她「扮好人」，大感氣憤，「我收唔到，跟住（失主家屬）仲要鬧我扮好人，呢個世界真黐X線！」。

樓主把卡包交往屯門警署。（Facebook群組「香港失物報失及認領群組」）

失主家屬寸爆：想要錢咪出聲囉，嘥X我時間！

從樓主上載失主家屬Facebook私訊截圖看到，樓主暖心回覆，「我頭先大約兩個鐘前擺咗喺屯門警署㗎啦，你哋報失後去拎返就OK㗎啦」。惟失主家屬埋怨「Bye，噚晚搵到你而家，你覆其他人又唔覆我」，斥責「唔使扮好人啦X你！」，更譏諷「想要錢咪出聲囉，嘥X我時間！」。

失主家屬責罵樓主「唔使扮好人啦X你！」。「（Facebook群組「香港失物報失及認領群組」）

好心女：呢個世界黐線嘅人何其多

樓主則在帖文反駁，「你無x嘢呀，我執咗收唔到message直接攞咗去警署話我扮好人？扮好人就唔x執啦，直接攞咗啲錢攞咗八達通攞咗信用卡用啦，XX㗎你？一日廿四小時揸住個電話睇住好唔好？我唔使做嘢嘅，我仲有細路要湊，真係呢個世界黐線嘅人何其多」。

網民嘆「好心無好報」

網民看後紛紛指摘失主家屬無禮又離譜，「呢單嘢真係cXs，好心無好報，早知如此當初唔好幫佢執！」、「用下腦都知係貪你嘅，使咩幫你送埋差館，仲要惡過人」、「人哋看全個fb成日嚟就你呀？拎去警署有咩唔啱，你估次次都有咁好彩有人幫你執。人哋幫咗你仲要俾你話」。

樓主分享事件，網民紛紛批評失主家屬離譜。（AI生成圖片）

失主家屬再留言引戰 遭網民圍攻：係有啲教養就同人道歉啦

失主家屬隨後留言「引戰」，揶揄樓主「又扮好人擺上嚟」，結果被網民圍攻，「到底你識唔識做人？係有啲教養就同人道歉啦」、「既然你出面喺度鬧樓主，你有冇諗過出面道歉呀？」、「人哋用緊自己時間去埋警局幫你，你咁講嘢？已經認住你兩母子個名，你哋求神拜佛唔好再跌」、「老馮㗎你？執到肯特登放去警署仲要浪費時間去報失，唔該都無聲，一啲禮貌都無！」。面對網民聲討，失主家屬未有再留言回應。

拾遺不報可犯盜竊罪監禁10年

不過要留意，在香港，「執錢」（拾獲財物）並據為己有屬於刑事罪行，可能觸犯《盜竊罪條例》（第210章）中的「盜竊罪」。根據法律，若未能將拾獲的金錢交還失主或報警，最高可被判監禁10年。故如果撿到金錢，應立即交予警署。

睇多啲：東鐵頭等艙大媽「1人霸4位」：我VIP係要坐！ 大叔奇招KO獲激讚

乘搭港鐵東鐵頭等車廂有「VIP」特權可以「霸位」？內地社交平台小紅書瘋傳影片，指東鐵頭等廂有女子「1個人霸4個位」，大叔想坐下卻被攔阻大感不滿，觸發罵戰，其間女子聲言「我哋VIP係要坐！」。大叔見無法「溝通」，爆氣1招「KO」成功坐下，更令女子「無聲出」。



影片引來香港及內地網民熱議，紛紛批評女子離譜，大讚大叔做得好，「好霸道呢！」、「叫他付4個人錢」、「大爺做得好，這種人不能慣着」、「大爺威武！」。也有網民認為不宜「硬碰硬」，建議有問題可找港鐵職員或報警處理。



小紅書近日瘋傳影片，指東鐵頭等廂有女子「1個人霸4個位」，大叔想坐下卻被攔阻大感不滿，觸發罵戰。（小紅書影片截圖）

港鐵東鐵頭等車廂有「VIP」？有內地網民於12月28日在小紅書以「港鐵頭等艙一個人霸四個位」為題發布影片，指來香港旅遊乘搭東鐵頭等車廂時，目擊有女子「1個人霸4個位」，並與想坐下的大叔爭執，疑惑「雖然買了頭等艙的票，但1個人霸4個位真的合適嗎？大爺忍不住了，直接坐上去」。

東鐵頭等車廂大媽「1人霸4個位」：我哋VIP係要坐！

影片長16秒，見到坐在座位上的女子正與站立在旁邊的大叔爭吵，女子大聲質問「第2邊無位坐咩而家？」，大叔回應「就係無位坐，要坐呢度」，沒想到女子竟聲言「我哋VIP係要坐！」。

坐在座位上的女子正與站立在旁邊的大叔爭吵。（小紅書影片截圖）

坐在座位上的女子正與站立在旁邊的大叔爭吵。（小紅書影片截圖）

女子大聲質問「第2邊無位坐咩而家？」，大叔回應「就係無位坐，要坐呢度」，沒想到女子竟聲言「我哋VIP係要坐！」。（小紅書影片截圖）

女子大聲質問「第2邊無位坐咩而家？」，大叔回應「就係無位坐，要坐呢度」，沒想到女子竟聲言「我哋VIP係要坐！」。（小紅書影片截圖）

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大叔絕招KO大媽

大叔聞言無奈，扭頭「爆粗」渲泄不滿「X你老X，真係」，隨後「爆氣」出手掃走女子放在無人座位上的物品，強行坐下，望着女子怒號「X你老X！唔X坐得啊？X你，真係」。女子疑被大叔行為「震懾」，沒有出聲反駁。影片至此結束。

大叔「爆氣」出手掃走女子放在無人座位上的物品，強行坐下。（小紅書影片截圖）

大叔「爆氣」出手掃走女子放在無人座位上的物品，強行坐下。（小紅書影片截圖）

兩地網民批大媽「霸道」 讚大叔做得好

香港及內地網民看過影片紛紛批評女子離譜，讚揚大叔「做得好」，「佢有買票，人哋都有買票，憑乜嘢佢1個人霸4個位？」、「叫他付4個人錢」、「真的太無理」、「大爺做得好，這種人不能慣着」、「為大叔點讚」、「大爺威武！」、「1個人就坐1個位置，其他都不用說」。

也有網民認為不宜「硬碰硬」，建議有問題可找港鐵職員或報警處理，「到下一站開門時叫港鐵員工處理」、「Call police」。