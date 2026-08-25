7旬漢撿帽墮「詛咒鬼湖」溺亡　32年奪200命　水下還藏著一座小鎮

美國佐治亞州一座看似風景優美的湖泊，近日再次傳出死亡事故。一名71歲男子在駕船過程中，為了尋找被風吹走的帽子，不慎從船上滑落。幾個小時後，救援人員在湖底找到了他的遺體。這起事故之所以引發關注，不只是因為事情發生得突然，更因為出事地點是美國頗有名氣的「鬧鬼湖」——拉尼爾湖（Lake Lanier）。自1994年以來，這片湖水已經奪走200多條生命。更讓人覺得詭異的是，湖底至今還埋藏着房屋地基、道路、甚至一座被徹底淹沒的小鎮和教堂廢棄墓地。



佐治亞州自然資源部表示，遇難男子名叫Kim Gregory Battle，來自佐治亞州，現年71歲。事發當天，他駕船行駛至拉尼爾湖三姐妹島附近時，頭上的帽子突然被風吹走。目擊者稱，Battle將船停下後，走到船尾尋找帽子，卻不慎腳下一滑，直接跌入水中，隨後再也沒有浮上來。

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下午3點28分左右，救援人員接到報警，佐治亞州自然資源部的狩獵監督員、當地警察、消防人員和潛水隊相繼趕到現場。由於水下能見度有限，搜救人員最終出動水下遙控設備，在大約11英尺深的湖底發現了Battle的遺體。下午5點多，他的遺體被打撈上岸。目前尚不清楚，Battle落水時是否穿着救生衣。

這已經不是拉尼爾湖今年第一次發生致命事故。今年6月16日，21歲的Terrell Shelton和朋友在湖中游泳，試圖遊向Robinson Park附近的一座小島。游到途中，他突然沉入水下，再也沒有浮上來。當時一名路人曾試圖下水救人，但沒能及時找到他。警方、消防部門和佐治亞州自然資源部隨後展開搜救，直到當晚11點30分左右，才藉助水下遙控設備，在約14英尺深的水中找到他的遺體。Shelton的親友稱，他原本是一名「游泳健將」，誰也沒想到，他會在這片看似平靜的湖水中喪命。

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事實上，拉尼爾湖多年來一直被當地人稱為「被詛咒的湖」或「鬧鬼湖」。數據顯示，僅從1994年至2022年，這裏就發生了70多起與船隻有關的死亡事故，另有約140人溺水身亡。2023年9月，短短一個星期內，就有3人在湖中喪生，而且這些數字還沒有包括自殺或突發疾病導致的死亡。

拉尼爾湖是一座人工湖，1956年由美國陸軍工程兵團修建，佔地超過3.8萬英畝，每年吸引數百萬遊客前來游泳、划船、釣魚和度假。但在這片寬闊湖面的下面，卻隱藏着一個被水淹沒的舊世界。

修建水庫時，當地並沒有拆除區域內的所有建築物，而是直接放水，將大片廢棄土地徹底淹沒。因此，湖底至今仍保留着房屋地基、屋頂、道路、樹木、甚至還有一座賽車場。其中最為人熟知的，就是已經沉入水底的Oscarville小鎮。

上世紀50年代拉尼爾湖形成後，湖水漫過Oscarville，這座曾經真實存在的小鎮從此消失，成為一座「水下鬼城」。也正因為這段歷史，多年來有關拉尼爾湖「鬧鬼」「受到詛咒」的說法一直沒有停止。每當湖中再次發生死亡事故，類似傳聞就會重新出現。

不過，歷史學者和當地官員認為，拉尼爾湖居高不下的死亡人數，其實有更現實的解釋。湖底殘留着大量樹木、建築和其他障礙物，游泳者一旦被纏住，很難及時脱身；一些水域還有突然下降的陡坡，加上水下能見度低、船隻密集、浪大，都會增加游泳和駕駛船隻的危險。

當地執法人員也提醒，拉尼爾湖的水下環境與許多人熟悉的普通湖泊很不一樣。湖中樹木和高低起伏的地形很多，加上船隻製造的水浪，即使會游泳，也可能在落水後迅速陷入危險。

因此，無論是游泳還是乘船，都應該隨身攜帶漂浮設備，全程穿着救生衣。所謂「鬧鬼湖」的傳說或許無法證實，但湖底那些沒有拆除的建築、樹木卻真實存在，而200多條生命，也確實永遠留在了這片看似平靜的湖水中。

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