最危險海域十甲不入　百慕達魔鬼三角「靈異事件」原來有得解！

百慕達是大西洋上的小島，人口不到10萬，離香港有一萬公里之遙。照理說，這個地方與我們的生活沒什麼關聯。然而，一提起百慕達的名號，當代年輕人恐怕沒有幾個不知道的。 在我們從小讀到大的課外書裡，「百慕達魔鬼三角」的概念出鏡率相當之高。所謂的魔鬼三角一般是指百慕達、邁阿密和波多黎各首府聖胡安連成的三角形區域。傳說中，這個地區靈異事件頻發，無論是飛機還是輪船，一進來就凶多吉少。 文：惠家明 編輯：Yuki

百慕達三角地理位置。（NOAA.gov）

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有說法認為，百慕達魔鬼三角存在時空隧道，會把飛機傳送到陌生的世界，而乘客也就此「人間蒸發」。還有的人甚至把魔鬼三角和亞特蘭提斯神話，或是外星人聯繫起來，猜測那些失蹤人口是被神秘勢力捉走了。

這些靈異故事確實很吸引人，簡直能拍成好幾部科幻大片。不過，大家可千萬別當真。現實中的百慕達並不是什麼可怕的禁地，也沒有你嚮往的時空隧道，有關它的故事大部分是通過編造和扭曲事實得來的。所謂的魔鬼三角本質上不是一種自然現象，而是人類自己創造的流行文化現象。

魔鬼百慕達，究竟多可怕？

百慕達魔鬼三角的靈異事件聽上去神秘莫測，其實也不外乎這兩類：要麼是船隻失事，要麼是航班失蹤。可是要問魔鬼三角究竟「吃」掉了多少輪船飛機，相關的論著作品也拿不出精確的數字。有民間愛好者曾統計過，該地區200年來一共有900餘起交通失事，但這一數字很可能有所偏頗[1]。實際上，推崇「魔鬼三角」的民間專家們從沒想過用驚人的統計數字來吸引目光，而是靠那些撲朔迷離的個案故事。

在船隻失事類故事中，最常被用來佐證魔鬼三角恐怖程度的是軍艦失蹤案和幽靈船（在海上如幽靈般漂蕩，沒有人駕駛的船），經典案例當屬「獨眼巨人號（Cyclops）」和「卡羅迪林號（Carroll A. Deering）」。獨眼巨人號是海軍運輸艦，船上載員300多人，排水量近兩萬噸。1918年3月，它滿載著礦石出發，結果在途徑魔鬼三角區的時候突然失蹤，連船帶人都消失得無影無蹤[2]。設備強大、噸位相當於輕型航空母艦的鋼鐵巨船居然會莫名其妙消失，甚至連痕跡都沒留下，這確實讓人很詫異。

最常被用來佐證百慕達魔鬼三角恐怖程度的是軍艦失蹤案和幽靈船。（《鬼船》（Ghost Ship）劇照）

相比之下，幽靈船卡羅迪林號的經歷就被描述得更加詭異。這艘多桅帆船建於1919年，平時就負責在百慕達附近海域拉貨物，結果剛下水沒兩年，船就不見了。直至1921年，人們在美國北卡州海岸發現了它，船體是完好無損，可是船上的人居然一個也沒有了[3]。

同樣的，軍機失蹤案也是廣為流傳。1945年12月，五架轟炸機外出訓練，在百慕達附近海域信號消失。緊接著，海軍派出一架水上飛機前去搜救，可是搜救飛機不久之後也失蹤了[4]。加在一起，這一天共有6架飛機和27名飛行人員失蹤。

百慕達三角的軍機失蹤案也是廣為流傳。（US Air Force）

除了這幾個經典案例，百慕達三角的靈異故事還有不少，但故事結構都差不多，講的大多是某類交通工具到了該地區就無端失蹤的案例。乍一聽上去，百慕達好像確實邪門，並且給人們灌輸了這樣的觀念：「百慕達三角非常危險，交通工具的失蹤有悖於生活常識，無法用科學解釋，而只能引入時空隧道或者外星人的概念才能講得通。」但實際上，這種觀念從頭到尾都是錯的，因為百慕達並不危險，該地的交通失事案完全能用科學解釋，並且被拿來和時空隧道或者UFO扯在一起更是毫無根據。

全球最危險海域，百慕達連前十都排不上？

首先我們可以確定的是：大部分和魔鬼三角有關的交通失事案確實存在，另有少部分是憑空捏造，當時的新聞報紙也可以證明這一點。但是，它們被誇張的成分實在太多，而一些重要的細節又被故意抹除。

客觀的說，軍艦軍機失事是一件很遺憾、但也很常見的事。就說過去這兩年，我們的南亞鄰國幾乎每個月都會墜毀一架軍機，海軍事故十年來也有30多起，而全世界範圍內軍艦潛艇失事的新聞更是層出不窮。而在GPS還沒有誕生、計算機還沒廣泛應用、飛機還在用螺旋槳、天氣預報多半靠猜的19世紀初至20世紀上半葉，百慕達三角海域有飛機輪船失事完全算不上什麼不可思議的事。

更何況世界自然基金會曾統計過全球航運事故高發地排名，最容易失事的地區是日本海、地中海、波斯灣等地，而百慕達連前十名都沒排進去[5]！而且，船隻或飛機在茫茫大海中失事，要尋找其殘骸是名副其實的「海底撈針」，所以人們很難發現其蹤跡，容易形成一種「無端端失蹤，沒留下任何痕跡」的錯覺。

【圖輯】國家地理頻道的紀錄片《Drain the Bermuda Triangle》便曾揭開百慕達三角海底的神秘面紗（點圖瀏覽）↓↓↓

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至於所謂的幽靈船，那更是一點也不稀奇。據《朝日新聞》報道，日本海岸僅2017年就漂來了100多艘幽靈船。這些船隻的主人可能在海難中逝世，而屍體被海浪衝走。也有可能本來是停在碼頭無人看管，後來纜繩斷了，就被衝進了大海。百慕達三角區的一些幽靈船，很可能就是這麼出現的。另外像前面說的卡羅迪林號，據當時的目擊者稱，它應該是遭到了海盜襲擊，船員逃走或被殺死，所以被發現時才空無一人。

除此之外，有一位叫拉里庫社（Larry Kusche）的飛行員（同時也是圖書館學碩士）從自己的駕駛經驗和文獻記載出發，專門寫了一本書來揭穿百慕達的真相[6]。他發現，以往有關船隻飛機失事的靈異故事中，都抹去了一個重要的細節——天氣。

百慕達附近海域經常有颶風或雷暴天氣出現，這對海上交通來說是個很大威脅。像獨眼巨人號，其事故報告中就已經提到，船隻很可能是遇到了時速50-70公里的暴風雨而沉沒。在此之外，該地區很多船隻航班失蹤案件的當天都有惡劣天氣發生。不過，熱衷魔鬼三角的「忠粉」卻故意不提天氣的事，以增加事件的神秘屬性。畢竟，如果失蹤案只是惡劣天氣的結果，那可能就不會引起太多關注了。

百慕達附近海域的颶風。（NASA）

一場流行文化的狂歡

總的來說，百慕達附近海域的交通失事案算不上靈異事件，完全可以用科學來解釋。所謂的百慕達魔鬼三角也不是什麼自然界現象，更不是科學家發現的學術成果。但如果要問百慕達魔鬼三角是否存在？那我們應該回答：它確實是存在的——不是存在於自然界，而是作為虛構的文化現象存在於人類的書本、電視、網絡和腦海中。

百慕達魔鬼三角的概念自誕生伊始就是一個文化產品。它的提出者文森特加迪斯（Vincent Gaddis）不是大家想像中的科研工作者，而是一個作家。1964年，他寫了一篇名叫《死亡百慕達三角》的文章發表在《大船》（Argosy）雜誌上。關鍵在於，這個雜誌其實是一本流行文化雜誌，上面發表的內容大部分是虛構小說，相當於中國人熟知的《故事會》。而《大船》雜誌改名之前叫《金船》，定位是一本兒童文學雜誌，相當於我們小時候讀的《童話大王》。

試想一下，假如有人在《故事會》或是《童話大王》發了篇文章，講了講某地頻發的靈異事件。你會覺得這是虛構的小說，還是真實存在的事件？

1964年，一名作家寫了一篇名叫《死亡百慕達三角》的文章發表在《大船》（Argosy）雜誌上。（《Argosy》雜誌封面）

搞了半天，百慕達三角本就是文學創作出來的，和自然科學研究一點關係也沒有。不過，百慕達三角的概念確實很吸引人們的眼球，因為這一海域是上世紀的熱點地區。此地西部靠近著名旅遊勝地佛羅里達，南邊是冷戰交鋒前線古巴，中部又有重要的大西洋貿易航線。而在時間上，它又剛好趕上了上世紀六、七十年代的「UFO熱」。一口氣蹭了四個熱點，百慕達三角想不火都難。

一時之間，各類有關百慕達三角的雜誌、電視節目、B級電影、文化衫等等周邊文化產品噴湧而出[7]。著名導演史提芬史匹堡受到啟發，甚至拍了部科幻大片《第三類接觸》（Close Encounters of the Third Kind）。後來，百慕達三角的說法傳入中國，成了不少80、90後的「集體回憶」。

由此看來，百慕達三角雖然是虛構的，但確實給人們的文化生活增添了不少精彩內容，甚至還激發了我們身邊許多青少年投身科學研究的興趣。但是無論如何，我們都應該還給百慕達以真實的面貌，而不是博人眼球的虛影。

參考文獻：

[1]https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Bermuda_Triangle_incidents

[2]The Washington Times, 19 April 1918, page 11, column 2

[3]Ghost Ship of Diamond Shoals, The Mystery of the Carroll A. Deering (2002), Bland Simpson

[4]https://news.nationalgeographic.com/news/2002/12/bermuda-triangle-mystery-disappearance/

[5]https://www.bbc.com/news/science-environment-22806362

[6]Kusche, Lawrence David (1975). The Bermuda Triangle mystery: solved. London: New English Library.

[7]Brett Neilsen.Deterritorializing the Bermuda Triangle: Popular Geography and the Myths of Globalization. Space and Culture, 2000.

【本文獲「科普中國 我是科學家」授權轉載，微信公眾號：IamaScientist；原標題：百慕大魔鬼三角的靈異事件，到底騙了你多少年？】