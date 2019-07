最危險海域十甲不入　百慕達魔鬼三角「靈異事件」原來有得解！

百慕達是大西洋上的小島,人口不到10萬,離香港有一萬公里之遙。照理說,這個地方與我們的生活沒什麼關聯。然而,一提起百慕達的名號,當代年輕人恐怕沒有幾個不知道的。 在我們從小讀到大的課外書裡,「百慕達魔鬼三角」的概念出鏡率相當之高。所謂的魔鬼三角一般是指百慕達、邁阿密和波多黎各首府聖胡安連成的三角形區域。傳說中,這個地區靈異事件頻發,無論是飛機還是輪船,一進來就凶多吉少。 文:惠家明 編輯:Yuki

百慕達三角地理位置。(NOAA.gov)

有說法認為,百慕達魔鬼三角存在時空隧道,會把飛機傳送到陌生的世界,而乘客也就此「人間蒸發」。還有的人甚至把魔鬼三角和亞特蘭提斯神話,或是外星人聯繫起來,猜測那些失蹤人口是被神秘勢力捉走了。

這些靈異故事確實很吸引人,簡直能拍成好幾部科幻大片。不過,大家可千萬別當真。現實中的百慕達並不是什麼可怕的禁地,也沒有你嚮往的時空隧道,有關它的故事大部分是通過編造和扭曲事實得來的。所謂的魔鬼三角本質上不是一種自然現象,而是人類自己創造的流行文化現象。

魔鬼百慕達,究竟多可怕?

百慕達魔鬼三角的靈異事件聽上去神秘莫測,其實也不外乎這兩類:要麼是船隻失事,要麼是航班失蹤。可是要問魔鬼三角究竟「吃」掉了多少輪船飛機,相關的論著作品也拿不出精確的數字。有民間愛好者曾統計過,該地區200年來一共有900餘起交通失事,但這一數字很可能有所偏頗[1]。實際上,推崇「魔鬼三角」的民間專家們從沒想過用驚人的統計數字來吸引目光,而是靠那些撲朔迷離的個案故事。

在船隻失事類故事中,最常被用來佐證魔鬼三角恐怖程度的是軍艦失蹤案和幽靈船(在海上如幽靈般漂蕩,沒有人駕駛的船),經典案例當屬「獨眼巨人號(Cyclops)」和「卡羅迪林號(Carroll A. Deering)」。獨眼巨人號是海軍運輸艦,船上載員300多人,排水量近兩萬噸。1918年3月,它滿載著礦石出發,結果在途徑魔鬼三角區的時候突然失蹤,連船帶人都消失得無影無蹤[2]。設備強大、噸位相當於輕型航空母艦的鋼鐵巨船居然會莫名其妙消失,甚至連痕跡都沒留下,這確實讓人很詫異。

最常被用來佐證百慕達魔鬼三角恐怖程度的是軍艦失蹤案和幽靈船。(《鬼船》(Ghost Ship)劇照)

相比之下,幽靈船卡羅迪林號的經歷就被描述得更加詭異。這艘多桅帆船建於1919年,平時就負責在百慕達附近海域拉貨物,結果剛下水沒兩年,船就不見了。直至1921年,人們在美國北卡州海岸發現了它,船體是完好無損,可是船上的人居然一個也沒有了[3]。

同樣的,軍機失蹤案也是廣為流傳。1945年12月,五架轟炸機外出訓練,在百慕達附近海域信號消失。緊接著,海軍派出一架水上飛機前去搜救,可是搜救飛機不久之後也失蹤了[4]。加在一起,這一天共有6架飛機和27名飛行人員失蹤。

百慕達三角的軍機失蹤案也是廣為流傳。(US Air Force)

除了這幾個經典案例,百慕達三角的靈異故事還有不少,但故事結構都差不多,講的大多是某類交通工具到了該地區就無端失蹤的案例。乍一聽上去,百慕達好像確實邪門,並且給人們灌輸了這樣的觀念:「百慕達三角非常危險,交通工具的失蹤有悖於生活常識,無法用科學解釋,而只能引入時空隧道或者外星人的概念才能講得通。」但實際上,這種觀念從頭到尾都是錯的,因為百慕達並不危險,該地的交通失事案完全能用科學解釋,並且被拿來和時空隧道或者UFO扯在一起更是毫無根據。

全球最危險海域,百慕達連前十都排不上?

首先我們可以確定的是:大部分和魔鬼三角有關的交通失事案確實存在,另有少部分是憑空捏造,當時的新聞報紙也可以證明這一點。但是,它們被誇張的成分實在太多,而一些重要的細節又被故意抹除。

客觀的說,軍艦軍機失事是一件很遺憾、但也很常見的事。就說過去這兩年,我們的南亞鄰國幾乎每個月都會墜毀一架軍機,海軍事故十年來也有30多起,而全世界範圍內軍艦潛艇失事的新聞更是層出不窮。而在GPS還沒有誕生、計算機還沒廣泛應用、飛機還在用螺旋槳、天氣預報多半靠猜的19世紀初至20世紀上半葉,百慕達三角海域有飛機輪船失事完全算不上什麼不可思議的事。

更何況世界自然基金會曾統計過全球航運事故高發地排名,最容易失事的地區是日本海、地中海、波斯灣等地,而百慕達連前十名都沒排進去[5]!而且,船隻或飛機在茫茫大海中失事,要尋找其殘骸是名副其實的「海底撈針」,所以人們很難發現其蹤跡,容易形成一種「無端端失蹤,沒留下任何痕跡」的錯覺。

至於所謂的幽靈船,那更是一點也不稀奇。據《朝日新聞》報道,日本海岸僅2017年就漂來了100多艘幽靈船。這些船隻的主人可能在海難中逝世,而屍體被海浪衝走。也有可能本來是停在碼頭無人看管,後來纜繩斷了,就被衝進了大海。百慕達三角區的一些幽靈船,很可能就是這麼出現的。另外像前面說的卡羅迪林號,據當時的目擊者稱,它應該是遭到了海盜襲擊,船員逃走或被殺死,所以被發現時才空無一人。

除此之外,有一位叫拉里庫社(Larry Kusche)的飛行員(同時也是圖書館學碩士)從自己的駕駛經驗和文獻記載出發,專門寫了一本書來揭穿百慕達的真相[6]。他發現,以往有關船隻飛機失事的靈異故事中,都抹去了一個重要的細節——天氣。

百慕達附近海域經常有颶風或雷暴天氣出現,這對海上交通來說是個很大威脅。像獨眼巨人號,其事故報告中就已經提到,船隻很可能是遇到了時速50-70公里的暴風雨而沉沒。在此之外,該地區很多船隻航班失蹤案件的當天都有惡劣天氣發生。不過,熱衷魔鬼三角的「忠粉」卻故意不提天氣的事,以增加事件的神秘屬性。畢竟,如果失蹤案只是惡劣天氣的結果,那可能就不會引起太多關注了。

百慕達附近海域的颶風。(NASA)

一場流行文化的狂歡

總的來說,百慕達附近海域的交通失事案算不上靈異事件,完全可以用科學來解釋。所謂的百慕達魔鬼三角也不是什麼自然界現象,更不是科學家發現的學術成果。但如果要問百慕達魔鬼三角是否存在?那我們應該回答:它確實是存在的——不是存在於自然界,而是作為虛構的文化現象存在於人類的書本、電視、網絡和腦海中。

百慕達魔鬼三角的概念自誕生伊始就是一個文化產品。它的提出者文森特加迪斯(Vincent Gaddis)不是大家想像中的科研工作者,而是一個作家。1964年,他寫了一篇名叫《死亡百慕達三角》的文章發表在《大船》(Argosy)雜誌上。關鍵在於,這個雜誌其實是一本流行文化雜誌,上面發表的內容大部分是虛構小說,相當於中國人熟知的《故事會》。而《大船》雜誌改名之前叫《金船》,定位是一本兒童文學雜誌,相當於我們小時候讀的《童話大王》。

試想一下,假如有人在《故事會》或是《童話大王》發了篇文章,講了講某地頻發的靈異事件。你會覺得這是虛構的小說,還是真實存在的事件?

1964年,一名作家寫了一篇名叫《死亡百慕達三角》的文章發表在《大船》(Argosy)雜誌上。(《Argosy》雜誌封面)

搞了半天,百慕達三角本就是文學創作出來的,和自然科學研究一點關係也沒有。不過,百慕達三角的概念確實很吸引人們的眼球,因為這一海域是上世紀的熱點地區。此地西部靠近著名旅遊勝地佛羅里達,南邊是冷戰交鋒前線古巴,中部又有重要的大西洋貿易航線。而在時間上,它又剛好趕上了上世紀六、七十年代的「UFO熱」。一口氣蹭了四個熱點,百慕達三角想不火都難。

一時之間,各類有關百慕達三角的雜誌、電視節目、B級電影、文化衫等等周邊文化產品噴湧而出[7]。著名導演史提芬史匹堡受到啟發,甚至拍了部科幻大片《第三類接觸》(Close Encounters of the Third Kind)。後來,百慕達三角的說法傳入中國,成了不少80、90後的「集體回憶」。

由此看來,百慕達三角雖然是虛構的,但確實給人們的文化生活增添了不少精彩內容,甚至還激發了我們身邊許多青少年投身科學研究的興趣。但是無論如何,我們都應該還給百慕達以真實的面貌,而不是博人眼球的虛影。

