網傳安娜貝爾「逃出博物館」引火災　負責人：特製聖水箱確保安全

知名恐怖電影《詭屋驚凶實錄》（The Conjuring）系列中的安娜貝爾（Annabelle）娃娃，近日在紐奧良巡展時引發一連串爭議。有陰謀論者指控這個「惡魔附身」的娃娃「逃脫」並在當地造成混亂，但華倫靈異博物館負責人已出面澄清，表示娃娃一直都在掌控之中。



安娜貝爾（Annabelle）娃娃，近日在紐奧良巡展時引發一連串爭議。（《詭屋驚凶實錄》劇照）

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華倫靈異博物館負責人東尼．斯佩拉（Tony Spera）向《紐約郵報》表示，安娜貝爾娃娃目前已經安全返回位於康乃狄克州門羅市的博物館：

「我們在5月中旬進行了一次短暫的巡迴展出，讓超自然現象愛好者能一睹娃娃真面目，但娃娃從未失控，我們在運送和處理娃娃時都採取了極為謹慎的防護措施。」



根據《紐約郵報》報導，即使有天主教神父全程陪同巡展，仍無法平息外界的疑慮。在安娜貝爾於5月13日、14日造訪幽靈城市旅遊公司（Ghost City Tours）辦公室期間，當地接連發生重大事件，包括5月15日諾托威古宅（Nottoway Plantation House）的火災，以及隔天奧爾良司法中心有10名囚犯越獄。

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幽靈城市旅遊公司創辦人提姆尼爾森（Tim Nealon）向《今日美國》表示：「一開始我以為人們只是在Instagram和TikTok上開玩笑，但沒想到真的有人認為這些事件與安娜貝爾有關。」有網友在該公司的臉書專頁留言：

「你們為什麼不讓她留在原地？難道沒想過她被安置在那裡是有原因的嗎？有些事情最好別去碰。」



斯佩拉透露，為確保安全，工作人員在展示箱上使用了特製的聖水和聖油，並在箱體四周刻上十字架：

「在巡展過程中，我們都會請天主教神父鮑伯（Father Bob）為娃娃進行祝聖，包括移動前、巡展期間和歸還博物館後。」



這個靈異娃娃原本屬於已故的知名超自然現象研究員華倫夫婦，華倫靈異博物館目前由他們的女婿斯佩拉接手經營，他並擔任新英格蘭超自然現象研究協會的負責人，但博物館目前並未對外開放。

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