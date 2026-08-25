入職心水公司　上司竟是「前男友現任」　沒被刁難反而崩潰想離職

一名女網友在Dcard發文表示，自己今年剛大學畢業，好不容易找到一份薪水、福利和工作內容都很滿意的工作，沒想到正式到職後才發現，負責帶自己的主管竟是前男友的現任女友，讓她直呼：「我從來沒想過這麼狗血的事會發生在我身上！」



原PO表示，自己和大6歲的前男友今年年初和平分手，兩個月後得知對方已有新女友。畢業後她開始找工作，也順利收到一間相當喜歡的公司Offer（錄取通知），直到正式報到後才意識到，眼前主管就是自己曾看過的前男友現任女友。更尷尬的是，她認為主管似乎也知道自己的身份，但雙方始終沒有把話說破。

示意圖（Unsplash@KOBU Agency）

這半個月來，主管不但沒有刻意刁難，該教的都有教，甚至還會主動關心她工作是否適應，反而讓原PO更加不知所措：

如果她真的針對我，我可能還比較好辦，偏偏她什麼都沒有做，就是正常到讓我不知道該怎麼辦。

前幾天下班時，她甚至在公司樓下看到前男友正在等主管下班，嚇得立刻繞後門離開。

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原PO坦言，自己一度想趁剛到職乾脆換工作，卻又捨不得這份真正喜歡的職缺。她強調，自己沒有想介入前男友的新感情，「我什麼都沒做錯，我只是想好好工作而已」，如今卻每天都在擔心哪天三人正面撞見。

貼文曝光後，多數網友認為她想太多：

「工作歸工作，主管也是個很有條理和明理的人，無需在意太多，工作賺錢最重要」

「感覺對方人還不錯，是一個公事公辦的人，講直接點，她要弄妳早就弄了」

「公歸公、私歸私，人家沒有為難妳本來就很正常。」



也有人吐槽：

「別人什麼事都沒做，妳硬要把自己搞得像受害者是什麼意思」

「妳內心戲有點太多，真的有放下嗎」

「覺得現任女友好可憐，要照顧這種新人。」



不過也有網友替原PO緩頰，認為遇到這種情況難免有小劇場，「把自己的工作做好就好，加油吧。」

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