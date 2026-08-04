日本職場新危機「白色騷擾」主管過度體貼　7成新人反感掀離職潮

日本職場最近出現了一個有點反常的新詞，叫「ホワハラ」。這個詞來自「ホワイトハラスメント」，可以直譯成「白色騷擾」。聽上去像是什麼很新的職場概念，但它說的事情其實很具體：上司過度體貼下屬，怕給對方壓力，怕讓對方加班，怕批評過頭，結果反而把年輕員工和經驗較淺的員工的成長機會拿走了。



這和我們平時理解的「職場騷擾」不太一樣。過去說到日本公司，大家更容易想到「パワハラ」，也就是職權騷擾。上司罵人、壓榨、公開羞辱、把不合理的工作強壓給下屬，這些都是日本近年反覆討論的問題。企業為了避免被指責，也開始在管理上變得非常謹慎。

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但謹慎過了頭，又出現了另一個麻煩。

比如前輩總是提前把事情做完，不讓新人真正接手；工作明明還沒結束，但因為到了下班時間，上司直接讓年輕人回家；稍微有點難度的任務也不交給新人，理由是「怕你負擔太大」。這些做法表面上都很體貼，聽起來甚至讓很多中國上班族羨慕，但在日本一些年輕員工看來，這並不一定是好事。

日本就業訊息公司 MyNavi 去年12月做過一項調查，對象是入職一年以內的中途錄用正式員工，共1446人，年齡從20多歲到50多歲。調查結果顯示，有13.6%的人表示自己感受過「ホワハラ」。

這個比例本身不算特別誇張，但後面的數字比較值得看。在有過「ホワハラ」經歷的人當中，表示今後一年內想跳槽的比例達到71.4%，比沒有類似經歷的人高出23.3個百分點。

也就是說，有些人不是因為公司太嚴厲想走，而是因為公司太不敢管、太不敢交任務，最後覺得自己在這裏沒有成長空間。

報道裏列了兩個具體聲音。一個20多歲的女性說：「先輩が先回りして全て行ってしまった。」意思是，前輩總是搶在她前面，把所有事情都做完了。另一個20多歲的男性說：「仕事が途中なのに定時だから帰ってといわれた。」也就是工作還在半路上，卻因為到了下班時間，被要求先回家。

如果單獨看這兩句話，中國讀者可能會覺得很難理解。前輩幫忙做事，到點讓你下班，這不是好事嗎？尤其在中國很多公司，加班、臨時任務、領導催促才是日常，很多人最想要的就是「到點走人」。

但日本這條新聞討論的不是普通新人被照顧，而是另一類情況：員工本人想多做一點，想承擔一點，想通過工作證明自己，結果周圍人以「體貼」為名，把這些機會擋掉了。特別是中途錄用員工，本來就不是從零開始的應屆新人。他們跳槽到新公司，往往希望儘快適應崗位，也希望展示自己的經驗和能力。如果什麼都不讓碰，只讓他們保持安全和輕鬆，這種照顧就會變成另一種壓力。

MyNavi Career Research Lab 的研究員嘉嶋麻友美指出，如果員工本人對成長和發揮能力有期待，而周圍人的體貼和本人意願之間出現偏差，就可能讓員工感到不安。

這句話其實點出了「ホワハラ」的關鍵。問題不在於上司溫柔本身，而在於上司並沒有真正了解下屬想怎麼工作。有人希望穩定，有人希望挑戰；有人需要邊界清楚，有人希望多積累經驗。管理者如果只用一套「不要給壓力」的方式對待所有人，最後反而會讓想成長的人覺得自己被排除在核心工作之外。

日本企業會走到這一步，和近年的職場環境變化有關。過去日本公司的管理方式裏，有很多強烈的上下級色彩。新人要忍耐，要看前輩臉色，要通過加班和現場經驗慢慢學會業務。這套方式確實培養過人，但也製造了很多職權騷擾和精神壓力。後來社會開始重視勞動時間、心理安全和反騷擾，企業管理者自然會越來越小心。

小心是必要的，但過度小心會讓管理變得空心化。上司不敢批評，不敢交難一點的任務，也不敢讓年輕人承擔責任，最後看起來很安全，實際卻把「育成」這件事取消了。日本公司以前的問題是太相信忍耐，現在的問題是有些管理者把「不讓員工有負擔」理解成了「不讓員工真正參與」。

三得利控股已經把這個問題放進了新任管理職培訓。該公司在培訓中加入「無意識偏見」的工作坊，提醒管理者注意：自己以為是在照顧下屬，可能無意中損害了下屬的成長機會。所謂無意識偏見，就是本人沒有察覺到的先入為主。比如默認年輕人不想吃苦，默認新人承受不了壓力，默認到點回家一定就是對員工好。

這些判斷如果沒有和員工本人溝通，就容易變成一種替別人做決定。

還有一家大型銀行沒有專門針對「ホワハラ」做制度設計，但比較重視上司和下屬之間的一對一面談。銀行方面的做法是，通過定期溝通掌握員工的業務狀態、想法、職業規劃和目標方向，再考慮怎樣安排工作。這個方法看上去普通，但正好對應了「ホワハラ」的問題：管理不能只靠統一模板，而要知道這個人到底想要什麼。

從事招聘和培訓服務的 JinJib 公司位於大阪。該公司常務新田圭提到，有些企業嚴格管理勞動時間，結果反而出現了想成長的員工偷偷工作的情況。這個現象很有意思。公司明面上不讓加班，員工私下裏繼續做，不一定是因為公司壓榨，也可能是因為員工覺得自己還沒有學夠、做夠、練夠。

當然，這並不是說加班就值得鼓勵，也不是說年輕人應該回到過去那種被上司壓着走的職場。日本過去的「パワハラ」問題是真實存在的，很多人也確實是在那種環境裏被消耗掉的。現在社會糾正它，是正常的。

但企業不能把糾正粗暴管理，簡單理解成取消管理。批評可以不羞辱，工作壓力可以不變成壓榨，給任務也不等於把人往死裏用。真正需要被重新設計的，是上司怎樣把工作交給下屬，怎樣說明標準，怎樣反饋問題，怎樣讓年輕人在可承受的範圍內接觸真實業務。

這也是日本職場現在比較尷尬的地方。過去的上司太敢管，很多話說得過頭，很多事做得過界；現在一些上司又太不敢管，怕一句話被認為是職權騷擾，怕一個任務被認為是不合理負擔，最後乾脆什麼都不說，什麼都不交。這樣做短期內風險最低，但長期看，公司培養人的能力會變弱。

放到中日對照裏，這條新聞也很有意思。中國職場常見的問題，是邊界太模糊，領導太能使喚人，加班和臨時任務太容易變成理所當然。日本這條新聞講的是另一個方向：邊界越來越清楚以後，管理者反而不知道該怎樣「認真要求」年輕人了。

一個是壓力過多，一個是壓力過少。看起來完全相反，但背後都指向同一個問題：公司到底有沒有把員工作為一個具體的人來管理。不是簡單地壓榨，也不是簡單地保護，而是要知道他處在什麼階段，能承擔什麼，想往哪裏走，又需要怎樣的反饋。

「ホワハラ」這個詞聽起來有點誇張，但它反映的不是年輕人太矯情，而是日本企業在反思另一種管理失靈。一個員工如果每天準時下班、沒有人罵他、沒有人催他，也沒有人把重要的工作交給他，他當然不會立刻崩潰，但時間久了，也會懷疑自己到底有沒有被公司認真培養。

對上司來說，最省事的管理方式就是不冒犯任何人。可對年輕員工來說，完全不被要求，也可能是一種很現實的冷落。

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