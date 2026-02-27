接受男友和前任當朋友嗎？6個須禁止聯絡EX的理由：容易死灰復燃

在這個訊息秒讀秒回的時代，一段感情的邊界感，比密碼保護還重要。你以為對方跟前任只是「偶爾聊聊近況」？其實這根本是感情界的「大地雷」，踩下去不是小爆炸而已，而是整段關係被炸出一個無法修補的裂縫。



本文帶你用6個原因，深入剖析為什麼「千萬別讓他們繼續聯絡」，不只是防範未然，更是保護自我。

1. 舊情如同燒過的鐵，冷了也會再燙

別小看「前女友」這3個字，她可不是一般的路人甲而已，她曾經是你男友世界的中心，懂他的笑點、記得他喜歡的麥當勞套餐，甚至可能還知道你不知道的「小秘密」。這樣的人，只要訊息一句「最近好嗎？」就足以點燃他內心深處的回憶焰火——你不在，他們又熟，舊情復燃的機會就大大增加，只能戒之慎之。

2. 「只聊聊天而已」是感情中最大謊言之一

當一個人說「我們只是朋友」、「只是閒聊」，背後往往藏著某種情緒未解的餘燼。感情不是開燈關燈那麼簡單，尤其是曾經彼此投入過的人。「純聊天」這種說法，就像說「我只抽一根煙不會上癮」，等你發現時，他們早已聊到凌晨三點，還在懷念某年某月的那場雨。

3. 開啟對話的背後，其實是情緒尋求

人不會無故想起某個前任，除非當下的情緒讓他「想被理解」。當他覺得你不夠懂他、不夠温柔時，前女友的出現就像是一塊他早已熟悉的避風港。而這樣的「避風」，一旦變成習慣，他就會開始「心癢癢」，覺得這樣的關係也很好。一旦發生這種事，你的角色，也會慢慢從主角變成跑龍套的愛情臨演。

4. 情感比較是一條不歸路

別以為你和前任是不同賽道的競爭者，事實上你們比的是誰在他心中留下的印象更深。前女友可能在他記憶中永遠是穿著白洋裝的女神（a.k.a白月光），而你是每天提醒他倒垃圾的「女神經病」。記住，人是會選擇性回憶的動物，分手過後壞的回憶淡去了，剩下的往往是美好回憶。而這些過往的點滴，絕對不會對你有利，還會讓你顯得是「衣領上那粒飯黏子」。

5. 「我們已經沒感覺了」通常代表「我還沒搞清楚感覺」

當一個人說他和前任「只是朋友，早就沒感覺了」，那表示他還沒完全釐清自己的感情。因為真正沒感覺的人，根本不會想聯絡（除非他真的很缺朋友）。持續聯絡的背後，其實可能是某種感情的殘留試圖尋找新出口，只是你不知道，你男友自己也還在摸索。

6. 你值得一段無須反覆驗證的關係

最重要的是，你不該一直活在「要不要查他手機」的焦慮裡。當一段關係裡，你必須不停問自己「他是不是還在跟她聯絡？」、「他會不會騙我？」那其實不是你的直覺多疑，而是這段關係的信任早就開始鬆動。真正健康的感情，是你可以毫無防備地過日子，而不是時時刻刻扮演最厲害的大偵探。

人人都該在愛中懂得「邊界感」

愛情不是開放式文件，不是誰想回來就能編輯一行訊息重新上線。你無法阻止他曾經愛過誰，但你有權利阻止他還在回頭偷看誰。當他和過去剪不斷理還亂，那你就要問問自己：你是他的未來，還是他的備胎？別讓舊情人的影子，暗中偷走你的光。

