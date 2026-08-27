日本女地鐵被摸胸不敢求救！全車零援手　港女機智救人獲讚：世一

在日本遇到「痴漢（色狼）」千萬不要啞忍！有香港女生於Threads發文，分享在日本機智地擊退痴漢、救出女生經歷，形容是「用港女黑魔法對抗痴漢」，「我拎返香港人又惡又mean嘅精神出嚟抵抗」，更令被救女生驚訝「香港女仔原來好勇敢」。她又說，在日本已遇過至少3次痴漢，雖然感到害怕，但在安全情況下仍會挺身而出，強調「women support women（女性要支持女性）」。



事件引來網民熱議，紛紛讚揚樓主勇敢，「港女世一」、「多謝你勇於發聲！」、「我係男人都覺得你勁同埋有型」。不過亦有網民提醒，見義勇為時也要注意安全，「小心對方發難，都要保護自己」。



在日本遇到「痴漢（色狼）」千萬不要啞忍！（資料圖片）

日本女生地鐵險被痴漢摸胸不敢叫 港女機智救人

「用港女黑魔法對抗痴漢」。該香港女生於8月22日於Threads發文，講述在日本乘搭地鐵時用智慧「KO」痴漢經歷。她憶述，當日乘搭日本地鐵時，目擊有1名男子不停騷擾1名日本女生，更想摸女生胸部，機警的她見狀即時「衝過去」裝作認識女生，並把女生拉到另一邊避開男子，暫時脫離「魔掌」，「我見到即刻衝過去同個女仔講『あ！久しぶり（好耐冇見），同佢（日本女生）扮識之後拉佢去另一邊」。

樓主分享在日本機智地擊退痴漢、救出女生經歷。（AI生成圖片）

下車被跟蹤 港女霸氣1句擊退痴漢：拎返香港人又惡又mean精神抵抗

然而事情仍未結束。樓主表示，她與日本女生一同下車，詎料男子跟在身後，幸而她情急智生，怒目凝視男子喝斥「警察呼ぶぞ！（我要叫警察了）」，男子才離開，「見到嗰下其實好驚，但我拎返香港人又惡又mean嘅精神出嚟抵抗」。

我拎返香港人又惡又mean嘅精神出嚟抵抗！ 樓主分享對抗痴漢方法

日本女生怕騷擾人不敢大聲叫救命 全車零援手 港女：女性幫助女性好重要

樓主補充，那名日本女生其實「驚到喊」，但因為怕大叫救命會騷擾到其他人，唯有啞忍，並感恩她出手相助，「佢知我係香港人，佢話『成架車都係人，成架車嘅人都見到，只有一個人肯幫我，就係你」。個日本女仔都話，香港女仔原來好勇敢！」。

香港女仔原來好勇敢！ 獲救日本女生讚揚港女勇敢

樓主表示，安全情況下一定會幫手，「women support women真係好重要」。（資料圖片）

樓主續說，在日本已遇過最少3次痴漢，直言「一個人做唔到啲乜，但就算係咁，我都會喺安全情況下幫手。women support women真係好重要！」。

women support women真係好重要！ 樓主指安全情況下會挺身而出

樓主分享在日本機智地擊退痴漢、救出女生經歷。（Threads）

網民激讚勇敢：港女世一

網民看後紛紛讚揚樓主勇敢「做得好」：

「港女世一」



「港女氣勢去到邊都生存到」



「多謝你勇於發聲！」



「我係男人都覺得你勁同埋有型」



「佢當時一定好無助，好彩有你幫佢」



「好人一生平安」



「小心對方發難，都要保護自己」



亦有網民分享同類經歷：

「我試過喺香港被日本人非禮，我港女勇氣上身，狂追佢，仲大叫，路人都好見義勇為，一齊捉住佢，仲夾佢等警察來先走。其間，日本人同警察講無做過，我話我係人證，我話你非禮我就係事實。成件事我都要畀掌聲自己同幫手路人，港人都好mean，但好有人情味」



港女回應：香港人真係好多都有正義感

樓主回覆時亦說，「我當時都好驚，但我覺得唔可以淨係得個女仔驚，多1個人嚇下個男人都好」，大讚「香港人真係好多都有正義感」。

日本東京都政府調查：45%女性曾受痴漢性騷擾 40%受害者啞忍

在日本，「痴漢」問題一直備受社會關注。日本東京都政府於2023年曾訪問8284名16至69歲居民，45%受訪女性表示曾遭受痴漢性騷擾，甚至男性也有9%。而被性騷擾的地點，超過八成都是列車上，當中40.7%的人表示只能啞忍，並沒有做什麼。調查亦發現，在列車上或站內目擊痴漢，甚至與痴漢對峙的人有11.2%，而被害者中選擇採取行動的，有90%以上都是得到周圍途人協助，成功反制或抓拿痴漢。

東京都政府籲主動協助受害者對付痴漢

東京都政府已與警視廳合作，推動痴漢撲滅行動打擊色狼，呼籲途人主動介入協助被害者，抓捕及阻止痴漢進一步行動。