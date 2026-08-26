港鐵站不准交收？有深水埗店舖於社交平台發布相片，指原本約了客人在港鐵深水埗站閘內交收，詎料客人看到有多名港鐵職員正在截查數名男子，即時「縮沙」改到離開港鐵站交收，令店舖直呼「而家喺地鐵站交收捉得好緊」，呼籲同行或其他人「最近都要避下風頭」，改到路邊交收或門市取貨。



帖文引來網民熱議，不少人對港鐵站不能交收感到驚訝，「而家先知地鐵站係唔可以交收，其實犯咩法？」、「免費送嘢畀人約地鐵站交收又得唔得呢？畀嘢朋友約咗地鐵站交收又得唔得呢？」。



根據《港鐵附例》，原來對在港鐵站內交收、出售或展示貨品貨物有規定，違者最高可罰款5,000及監禁6個月。而港鐵回覆《香港01》查詢時，澄清今次事件真相。



有深水埗店舖指，原本約了客人在港鐵深水埗站閘內交收，詎料客人看到有多名港鐵職員正在截查數名男子，即時「縮沙」改到離開港鐵站交收。（Threads@sisters_tw）

「而家喺地鐵站交收捉得好緊。」事緣有深水埗專營生活用品雜貨店舖在Threads發相發文，指8月24日原本有客人預約在港鐵深水埗站閘內交收，「諗住唔使出閘」，然而客人在現場目擊有多名港鐵職員正截查數名男子，隨即「轉軚」致電臨時更改交收地點，明言「唔好喺閘內交收啦，出站口交收啦」。

原定港鐵深水埗站閘內交收 見港鐵職員截查即改交收地點

從相片看到，港鐵深水埗站付費範圍內閘口附近，有至少3名港鐵職員正截查數名穿黑色衣服年輕男子，其中1人拿起手機掃描紙張。

港鐵深水埗站付費範圍內閘口附近，有至少3名港鐵職員正截查數名穿黑色衣服年輕男子。（Threads@sisters_tw）

港鐵深水埗站付費範圍內閘口附近，有至少3名港鐵職員正截查數名穿黑色衣服年輕男子。（Threads@sisters_tw）

指「港鐵站交收捉得好緊」 籲改港鐵站外交收

店舖於帖文形容「個客真係好好」，又呼籲同行或其他在港鐵站內交收人士，更改交收地點，「各位最近都要避下風頭，暫時只能改做路邊交收，或者門市取貨啦」。

店舖呼籲同行或其他在港鐵站內交收人士，更改交收地點。（Threads@sisters_tw）

網民驚訝港鐵站不准交收：其實犯咩法？

帖文引來網民熱議，不少人對港鐵站不能交收感到驚訝：

「而家先知地鐵站係唔可以交收，其實犯咩法？」



「免費送嘢畀人約地鐵站交收又得唔得呢？畀野朋友約咗地鐵站交收又得唔得呢？」



「交收唔得咩？我成日攞啲菜去閘口畀我細佬」



「乜嘢交收先犯地鐵附例？成日都喺地鐵站唔出閘交收㗎啦」



「旺角站有廣播不可以站內交收」



也有網民估計相片中的港鐵職員是在查票，並非截查交收人士：

「人哋捉逃票唔係交收」



「似逃票多啲，旺角站一大堆人喺度交收未見有人捉」



「未聽過真係捉人交收，如果係，旺角油麻地一早冇晒人」



《港鐵附例》對在港鐵站範圍內交收亦有規定，違者最高罰款5,000元及監禁6個月。（Threads@sisters_tw）

港鐵澄清：職員在查票，並非捉交收人士

港鐵回覆《香港01》查詢時澄清，根據記錄，港鐵人員於8月24日在深水埗站進行查票工作，相信就是相片中顯示情況，並非捉交收人士，被截查人士亦不是在交收。

《港鐵附例》對港鐵站內交收有規定 違者可罰款5,000元、監禁6個月

不過其實《港鐵附例》對在港鐵站範圍內交收亦有規定。根據《港鐵附例》第30條「禁止販賣」，除非得到港鐵公司書面特准，否則任何人不得在鐵路處所內出售、為出售而展示或要約出售任何貨品、貨物或服務，違者最高罰款5,000元及監禁6個月。

（Threads@sisters_tw）