乘搭港鐵必須按指示排隊！本港社交平台Threads瘋傳影片，港鐵東鐵綫上水站月台有2名阿伯站在車門中間插隊，有香港女子勸喻按標示排隊，詎料2名阿伯反而不斷「爆粗」責罵港女，甚至恐嚇「唔好郁我啊，打爆妳隻腳！」。列車到站後，2名阿伯想「打尖」上車，雙方爭執期間，其中1名阿伯疑觸碰到港女胸部，港女於是邊咆哮「非禮啊！」，邊把阿伯抓下車。最終多名港鐵職員到場處理並報警。港女透露，警方翻看影片後，表示要以涉嫌「刑事恐嚇罪」拘捕阿伯；她又寄語，「遇到呢啲咁嘅事情 ，大家都係唔好驚一定要出聲，唔好怕嘥時間放過呢啲咁嘅衰人」。



影片引來網民熱議，紛紛大讚港女「做得好」，「太太你好好勇敢，遇到真係要岀聲啊！」、「好勇猛respect」、「欣賞你挺身而出」、「好聲好氣叫你排隊唔聽，打人尖仲聲大夾惡」。



港鐵東鐵綫上水站月台有2名阿伯插隊，觸發罵戰。（Threads@joeyyeung_choi）

「遇到呢啲咁嘅事情，大家都係唔好驚一定要出聲，要保障自己。唔好怕麻煩 ，唔好怕嘥時間放過呢啲咁嘅衰人。」該港女於7月31日在Threads發布影片講述事件詳情，指在港鐵上站等車時，有2名阿伯插隊，「突然喺後面行過嚟我右手面企咗喺開門出口綠色箭嘴，白衫嘅（阿伯）手臂亦都貼住我嘅手臂」，她即時勸喻2人按標示排隊，惟對方反嗆「我哋已經排緊隊啦」，拒絕排隊，「我就同佢哋講呢度係出口，麻煩兩位排返去後面。總之來來回回佢都係咁樣答我話自己排緊隊，個個都企呢度㗎啦，我鍾意企呢度吹咩etc」。之後阿伯開始「爆粗」說「X你老XX」，樓主遂拍攝影片保障自己。

港鐵2阿伯打尖被阻發難 批侵犯人權：X妳老XX啊！

從影片看到，2名阿伯站在車門中間綠色箭嘴下車位置，樓主批評「唔排隊仲大聲夾惡！」，穿灰衣阿伯則反駁「侵犯人權啊！X妳老XX啊！」。樓主回應港鐵範圍不可說粗言穢語，阿伯則回嗆「妳夠侵犯人權」，樓主強調「香港無肖像權」，並重複勸喻阿伯排隊，「我而家叫你排隊咋先生，請問你可唔可以排隊？」。

2名阿伯站在車門中間綠色箭嘴下車位置，樓主勸喻排隊反被指罵。（Threads@joeyyeung_choi）

2名阿伯站在車門中間綠色箭嘴下車位置，樓主勸喻排隊反被指罵。（Threads@joeyyeung_choi）

2名阿伯站在車門中間綠色箭嘴下車位置，樓主勸喻排隊反被指罵。（Threads@joeyyeung_choi）

撞胸恐嚇「打爆妳隻腳！」 打尖上車被港女拉落車

其間與灰衣阿伯同行的白衣阿伯大動作阻擋鏡頭，樓主警告「唔好掂到我啊，我嗌非禮㗎！我報警㗎喇，你再掂到我！」，白衣阿伯挑釁「嗌啦嗌啦嗌啦」，並不滿道「排隊都搞到咁X樣」，樓主隨即反駁「咪就係你無排隊囉因為，知唔知咩叫排隊啊？」。這時灰衣阿伯突然強行插入樓主前方位置站在隊頭，樓主於是高呼「打尖啊」，怎料灰衣阿伯竟威嚇「唔好郁我啊！打爆妳隻腳！」，樓主高呼「呢2個（阿伯）唔排隊仲要恐嚇人啊！」。

2名阿伯想「打尖」上車，樓主衝入車廂把2名阿伯拉下車。（Threads@joeyyeung_choi）

2名阿伯想「打尖」上車，樓主衝入車廂把2名阿伯拉下車。（Threads@joeyyeung_choi）

待列車到站，2名阿伯想上車，白衣男繼續伸手阻擋鏡頭，其間疑手肘觸碰到樓主胸部，樓主大叫「先生你掂到我個胸，你唔好走啊！非禮啊！非禮啊！」，並把2名阿伯拉下車，「白色衫位男士就用佢左手嘅手臂大力推撞我，而且推落到我右邊胸。佢兩個即刻走咗入車廂，我亦都跟入去拉住佢個袋拉返佢出嚟」。被拉下車後，2名阿伯本想離開，灰衣阿伯更反指控樓主非禮，「妳夠非禮人，妳摸人先㗎！妳騷擾人先㗎」，並挑釁「報警啊！」，樓主則表示「你放心啦，我唔係啲怕事嘅人，你千祈唔好走啊！」。隨後多名港鐵職員到場並報警，雙方在月台對峙，影片至此結束。

多名港鐵職員到場並報警，阻止阿伯離開。（Threads@joeyyeung_choi）

多名港鐵職員到場並報警，阻止阿伯離開。（Threads@joeyyeung_choi）

2阿伯涉刑事恐嚇 港女籲勇敢發聲

樓主於帖文補充，警察到場後翻查影片，「話咗佢哋（阿伯）點都係唔啱，警察同我講佢兩個知衰想誠懇同我道歉，但係我真係接受唔到 ，發生咗成十分鐘，如果係知衰點解要等到警察嚟先道歉先驚，尤其是佢最後一下專登推我仲掂到我嘅胸，我真係好唔舒服，唔會接受到對唔住了事。而且我都唔覺得佢哋好驚知衰，兩個仲喺度有講有笑」，最終「警察就話要拉佢告佢刑事恐嚇」。

樓主事後直言，「其實我都驚㗎！」，但認為應勇敢發聲，「比起唔出聲委屈會更辛苦，只要道理係喺你嗰邊，你就唔使驚佢，同埋嗌交真係唔講粗口有力啲，當然記得要注意安全先」。

網民大讚樓主「勇敢」，指摘阿伯離譜。（Threads@joeyyeung_choi）

網民讚港女做得好：好勇敢

網民看過影片紛紛大讚樓主「做得好」，「太太你好好勇敢，對答非常好，遇到真係要岀聲啊！」、「好勁呀你」、「好勇猛，respect」、「欣賞你挺身而出」。亦有網民指摘阿伯離譜，「一早企返啱，唔好為咗偷雞貪心企中間咪唔使搞到咁大囉」、「好聲好氣叫你排隊唔聽，呢啲人打人尖仲聲大夾惡」、「叫佢排隊，就講侵犯人權！香港人好多呢啲X街，錯唔認！講其他嘢，掩飾自己嘅錯！」。

港鐵範圍滋擾乘客、講粗口可罰款5,000元

根據《港鐵附例》第25條「 乘客不得造成滋擾」，任何人不得在列車上或在鐵路處所任何部份作出對其他乘客造成滋擾或煩擾行為，違者最高罰款5,000元。

另根據第28H條「粗言穢語」，任何人於鐵路處所之上，不論何時不得使用任何威脅性、粗穢、淫褻或使人反感言語，或鬧事、行為不檢、行為不雅或作出使人反感行為，亦不得騷擾任何人，或故意對他人的舒適及方便造成干擾，違者最高可罰款5,000元。

「刑事恐嚇」可處監禁5年

而根據第200章《刑事罪行條例》，「刑事恐嚇」一經循簡易程序定罪，可處第1級罰款（2,000元）及監禁2年，一經循公訴程序定罪，可處監禁5年。

（Threads@joeyyeung_choi）