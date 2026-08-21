奪命電梯｜印度公寓電梯故障夾死50歲婦　民眾極憂心安全｜有片

印度上周末發生1宗恐怖的死亡事故，有名50歲婦人在電梯停下、開門後往前走，沒想到還沒完全離開，電梯此時突然向下墜落，直接將這名婦人夾住，她痛苦地卡在電梯和地面之間，雖然後續成功脫困，不過受到重傷的她送醫後宣告不治。



電梯瞬間急墜 印度50歲婦慘遭夾死

《NDTV》報道，這一事件16日發生在印度安得拉邦（Andhra）普拉卡薩姆區（Prakasam）的1棟住宅大樓，50歲的婦人維妮塔（Vineeta）當時與女兒和孫子一同搭乘電梯，抵達樓層後，女兒和外孫順利走出電梯，緊跟其後的維妮塔才走到一半，電梯卻突然往下墜落。

50歲的婦人維妮塔（Vineeta）當時與女兒和孫子一同搭乘電梯，抵達樓層後，女兒和外孫順利走出電梯。（X@TeluguScribe）

曝光的畫面中，可以見到還沒完全踏出電梯的維妮塔猝不及防、逃離不及，整個人直接被夾在電梯和地面之間，從她痛苦的表情中也可感受到劇烈疼痛。

慘劇發生過程▼▼▼

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聽見呼救聲後，大樓內的居民立即上前協助，將已身受重傷的維妮塔救出，她被緊急送往醫院接受治療，然而維妮塔在搶救過程中失去意識，最終因傷勢過重而死亡。

目前為何電梯會突然墜落的確切原因尚待調查釐清，警方也已立案調查，試圖查清電梯是否已進行所有必要的安全檢查和維護，以及事故是否由疏忽或技術故障引起，這次事故曝光後在當地引發熱議，不少人開始對公寓大樓的電梯安全、維護以及安全機制運作表達嚴重擔憂。

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