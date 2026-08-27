機械人跳街舞過熱慘遭「當眾脫褲扇風」散熱　網笑翻：留點隱私吧

近日，在第二屆世界人形機械人運動會的街舞項目現場，參賽人形機械人輪番登台，跟隨節奏完成各類街舞動作，科技感十足的表演吸引了不少目光。



但高強度的舞蹈動作，讓機械人關節電機持續高負荷運轉，機身溫度快速升高。

機械人跳街舞太激烈 點圖看看扇風散熱近距離視角：

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中場休息階段，一台參與表演的機械人因為設備過熱，工作人員只能現場脱下它的外褲，拿著工具對著機械部件扇風，幫助機器快速散熱。

戴著帽子、身著亮片演出外套的機械人站在場地上，機械雙腿直接暴露在外，這一幕被上傳到了網上，迅速引發網友熱議。

有網友調侃，技術依舊逃不開物理條件的限制，想要實現體面散熱，還需要投入更多成本。還有網友打趣道：

給孩子留點隱私吧。

最後，大幅度、高頻次的街舞動作，會讓機械人電機處於高負荷運轉狀態，持續產生熱量。要實現長時間穩定演出，散熱仍是人形機械人行業亟待解決的技術難題。

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