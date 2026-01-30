杭州首家AI機械人餐廳開幕　家常菜5分鐘出餐　食客：比我燒得好

杭州首家AI機器人餐廳正式開幕，店內共有8台機器人協力運作，從點餐、烹飪、上菜到清潔全程自動化完成。餐廳導入智慧調度系統，機器大廚更整合多位名廚的動作數據，已學會超過100道食譜，家常菜平均5分鐘即可出鍋，讓科幻動畫中的場景逐步走進現實生活。



綜合內媒報導，這家機器人餐廳的運作流程令人驚艷，機器手臂熟練地將大蒜下鍋爆香，操作鍋鏟翻炒肉片，再倒入醬料調味，一道香氣撲鼻的九層塔炒肉，與真人大廚炒製的成品幾乎一模一樣。除了熱炒料理，菜單還包含山藥麵、靈芝麵等養生料理，飯後甚至能享用甜筒冰淇淋。

遐齡交互演算法工程師朱祺表示，炒菜機器人內建100多種菜譜，團隊參考了許多大廚的手法，包括炒菜鍋鏟翻炒的角度以及鍋的溫度控制。朱祺進一步說明，對於番茄炒蛋、三杯雞等家常菜，5分鐘之內就能炒出來。

實際品嘗的顧客反應不一，有女性顧客認為味道還好，比較符合自己口味，但若能稍微嫩一點會更好；另一位女性顧客則直言，機器人做的菜比自己燒得好。一名男性顧客更感性分享，小時候在動畫片裡看到機器人做菜的場景，現在感覺就像是小時候的夢想成真一樣。

除了烹飪技術，餐廳更導入智慧調度系統提升營運效率。每一台機器人都配備獨立加熱與感測模組，由中樞系統統一指揮動線與流程，確保出餐速度與品質維持一致，有效提高翻桌率。機器大廚正從科幻動畫中的想像，逐步走進現實餐桌，為餐飲業帶來全新樣貌。

【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】