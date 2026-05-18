韓國燃燈會首見AI機械人僧侶領隊遊行　法號「迦悲」要守專屬五戒

韓國首爾迎來一年一度的「燃燈會」，今年遊行隊伍出現特別身影，身穿僧袍的AI機器人「迦悲」（Gabi）首度引領遊行，吸引約5萬人共襄盛舉。這場慶祝釋迦牟尼誕辰的佛教儀式已有超過千年歷史，寺方希望透過導入AI機器人，讓世界看到韓國佛教文化的新面貌，同時更貼近年輕世代。



「燃燈會」是韓國重要的佛教慶典，用以慶祝釋迦牟尼5月24日的誕辰。今年首度結合機器人參與遊行，讓這場傳統儀式增添科技新意。一名首爾居民表示，今天第一次見到機器人僧侶，覺得很神奇，孩子也很喜歡。

韓國首爾迎來一年一度的「燃燈會」，今年身穿僧袍的AI機器人「迦悲」（Gabi）首度引領遊行。（截取自YouTube@TVBSNEWS01）

機器人僧侶也有專屬的AI版五戒：

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根據韓聯社記者報道，今年在曹溪寺接受授戒的機器人大師「迦悲」，以及Seokja、Mohee、Nisa等4代機器人大師一起參加遊行，獲得熱烈反響。這些機器大師的遊行路線僅到塔谷公園為止。

每一位佛門弟子都必須遵守佛教五戒，獲得法號「迦悲」的機器人僧侶也有專屬的AI版五戒，包含尊重生命且不傷害生命、不破壞其他機器人與物品、遵從指令且不頂撞人類、行事與表達不欺瞞，以及避免過度充電、節省能源。

燃燈會保存委員會事務局長表示，看到整個社會都在讓機器人與AI和人類一起工作，佛教本來就是接納萬物，所以想何不讓機器人也加入遊行。

韓國目前僅有16%的民眾是佛教徒，20多歲族群更是降到8%。寺方表示，希望透過導入AI機器人，能夠更貼近年輕世代，讓傳統佛教文化以嶄新方式傳承下去。

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