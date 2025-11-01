內地學校起用「仿生AI教育機械人老師」　具同理心能理解人類意圖

仿生教育機器人「小安老師」已經走入安徽合肥的課堂，成為學生們的新型學習夥伴。這款全球第一款仿生教育機器人身高140公分、重量35公斤，外型設計像個孩子，能辨識情緒並即時回應學生問題。



隨著大陸「十五五」規劃的推進，人工智慧正全面融入教育、醫療與公共安全等領域，標誌著科技創新成為經濟轉型的核心引擎，也為人機共同教育開創了新時代。

仿生教育機器人走入課堂 人機共同教育開創新時代：

在安徽合肥的一所小學，「小安老師」正與人類教師一起授課，為學生帶來全新的學習體驗。當學生詢問管弦樂器長短為何會導致聲音變化時，「小安老師」能夠清晰解釋：

聲音的高低可以用音高表示，物體震動越快（振動頻率越高），發出的聲音就越高；物體震動越慢（振動頻率越低），發出的聲音就越低。

小安老師研發團隊胡麗康表示，這款機器人面部搭載了34個自由度，是目前最像人的機器人之一。

同時它搭載了團隊自研的情感交互算法以及表情生成算法，能夠理解人們的意圖並且能共情，與人進行交流。機器人教學意味著人工智慧正式走進基礎教育，從輔助學習到情感互動，邁向人機共同教育的新時代。許多消費者對這種科技發展表示興奮，認為杭州科技發展很快，已經走入百姓家中。

不只在課堂上，在生活場景中，大陸也有機器人開始進入家庭和工作場所，成為智慧生活的新夥伴。杭州半山國家森林公園消防員丁楊春分享了他使用輔助設備的體驗，表示這種設備對腿部有助力，在公園裡走階梯路和石子路時會比較輕鬆。

隨著大陸「十五五」（第15個5年計畫）的推進，科技創新被視為經濟轉型的核心引擎，未來將在教育、醫療到公共安全等領域全面落地，為民眾帶來更多便利和新體驗。

