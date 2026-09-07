剛坐便盆椅大便！喘氣男昏迷醫護尊重意願不施救　醫生解奪命原因

病人便解竟然坐到昏迷過世？台灣1名醫生在網上分享病例，80歲男病人因長期吸煙而罹患慢性阻塞性肺病，嚴重喘氣需要住院，甚至要24小時佩戴正壓面罩協助呼吸，男病人一早已明示如果病情轉差，「不插管不急救」。其後老翁在兒子的協助下，坐在便盆凳大便，數分鐘後入昏迷，兒子大驚求救，醫護人員發現病人嚴重缺氧，心跳跌到只剩30下，因尊重病人意願，沒有為他進行急救，最後離世。



醫生指出，病人本身喘氣，下床時身體更加缺氧，大便期間，腹部用力無法深呼吸，會導致喘氣情況加劇，很容易昏倒，所以任何人都要加倍留意病人大便情況。



男病人嚴重喘氣需要住院，甚至要24小時佩戴正壓面罩協助呼吸。（AI生成圖片）

嚴重喘氣需要住院 病人明示放棄急救

胸腔科醫師蘇一峰在其facebook專頁表示，80歲老翁過去長期吸煙，罹患慢性阻塞性肺病（COPD），亦稱肺阻塞，因出現嚴重喘氣而住院，24小時佩戴正壓面罩幫助呼吸。醫生查房期間，再次詢間是否想去深切治療部插管，男病人再拒絕插管和急救，並由兒子單獨照顧。

坐在便盆椅子大便期間昏迷離世

事發早上男病人要求坐在便盆椅子大便，兒子協助老父坐上，數分鐘後，兒子抬頭驚見老父陷入昏迷，而且全身軟癱，「怎麼叫都沒反應，趕緊叫隔壁床幫忙」，醫護人員聞訊趕至，發現病人嚴重缺氧，心跳跌到只剩30下，只能遵從男人意願不施救，病人因而過世。

男病人大便期間懷疑太用力，導致缺氧昏迷，最終離世。（AI生成圖片）

大便等於一連串運動 加劇病人喘氣

蘇醫生提醒大家，如果有病人有嚴重喘氣，一旦去上廁所，一定要注意下床上廁所，身體下床期間會更缺氧，病人大便時，腹部用力無法深呼吸，令到他們更加喘氣，「大便等於是一連串的運動，大便完常常會更喘，這時候病人很容易昏倒昏迷」，所以要時刻留意病人大便有否異樣，必要時向醫護人員求助。

（facebook專頁「蘇一峰」）

延伸報道：大便後擦到廁紙全白！醫生警告：超傷屁股 這款清潔神器成救星

大便後擦屁股是正常清潔程序，但原來大有學問。台灣有女生在網上表示，自己會擦到廁紙沒有顏色，但身邊朋友只會擦到變淡，疑惑「沒顏色不是才算乾淨嗎？」。許多網民留言指「你意思是居然會有人可以接受有顏色嗎？太可怕了」、「沒顏色不算乾淨，只是你看的比較淡而已」、「我都直接洗澡」。



樓主大便後擦屁股會擦到沒有顏色，但身邊朋友只會擦到變淡，疑惑「沒顏色不是才算乾淨嗎？」。（AI生成圖片）

醫生警告︰擦到毫無殘留，屁股會發紅

大腸直腸科主治醫師陳威智醫師同樣留言解釋，笑言樓主在一眾朋友之中對肛門表現得最有「誠意」，不過「如果你真的每次都要擦到紙上一塵不染，那你的屁股可能正一邊流淚，一邊發紅」。

大腸直腸科主治醫師陳威智醫師指出，每次都要擦到毫無殘留，屁股會發紅。（AI生成圖片）

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