無知險釀人命　爺爺用筷子沾酒餵5月齡嬰兒　醫生：已接近肝衰竭

近日，河南鄭州一老人用筷子沾酒給5個月的寶寶嘗，導致其肝臟損傷。餵了幾次後，孩子出現嗜睡、不愛動的症狀，皮膚也出現了黃疸。



醫生透露，寶寶的肝臟出現了明顯的損傷，接近肝衰竭。醫生提醒：嬰兒的肝臟發育不完全，家長一定不要餵小孩酒，幾滴就可能致命。

為逗孩子給其餵酒的事件並非第一次發生。此前，浙江台州恩澤醫院公佈一起嬰幼兒被灌啤酒引發緊急情況的病例。據院方介紹，幼兒父母經營飯店，當日午間店內生意繁忙，無暇照看在店內玩耍的孩子，一名客人竟給幼兒灌下50多毫升的啤酒，該客人稱就是為了「逗逗孩子」。幼兒隨即出現面色潮紅、多處皮疹等不適，家人匆忙送醫，所幸處置及時，才未釀成大禍。

春節將至，聚餐增多，為了寶寶的健康成長，請千萬不要給嬰幼兒餵酒逗其玩耍。

兒童代謝酒精的能力僅為成人的1/3

幼童身體正處於快速發育階段，各個器官和系統都十分嬌嫩。酒精對於幼童而言，如同毒藥一般，危害極大。浙江台州恩澤醫院兒科醫生莫新悦介紹：

兒童肝臟代謝酒精的能力僅為成人的1/3，僅僅50毫升啤酒就足以使血液酒精濃度超標，直接毒害正在高速發育的神經系統。

當酒精攝入遠超孩子代謝能力時，可怕的急性酒精中毒就會發生。有人認為「酒量要從小培養」，殊不知低齡兒童喝酒傷害更大，嚴重的話還會影響腦部發育。

醫生提醒：「青少年期或者是再早的嬰幼期，小孩的運動功能、神經功能處於發育階段，（喝酒）有可能會影響到小孩的注意力、思維能力，包括以後的協調能力也會有影響。」

1. 傷肝壞胃：

酒精的刺激性對肝、胃傷害最大，孩子喝酒，會使肝功能受損，胃消化不良。

2. 低免疫力低智商：

孩子喝酒還會降低其自身的免疫力，使孩子容易得感冒、肺炎等疾病；喝酒會使孩子的智商下降，影響大腦的發育。

3. 生殖系統損害：

男孩子喝酒，酒精會對發育期的睾丸有很大的損害，輕的使發育減緩，嚴重的會造成成年後的不育。

4. 影響內分泌：

對女孩來說，酒精也會影響性腺的發育，使內分泌紊亂，到青春期時，容易出現月經不調、經期水腫、痛經、頭痛等現象。

孩子不慎誤飲酒，家長必須爭分奪秒開展這些急救措施

首先要立即阻止孩子繼續飲用，儘量讓孩子保持清醒，持續和孩子溝通。可以嘗試給孩子餵服純牛奶或雞蛋清，在胃黏膜形成保護層，減少酒精吸收。

或者餵服溫白開水或米粥，幫助稀釋酒精濃度，促進排泄，溫和保護腸胃。

最後適時催吐，當孩子意識清醒，在誤飲後30分鐘內，且飲用量少時，可嘗試現場進行催吐，催吐時保持呼吸道通暢，防止窒息發生。

