女子旺角街頭推機場同款行李車！被質疑偷竊　網民揭：淘寶有得買

在市區竟然可以發現機場同款行李手推車蹤影？有女生在社交平台貼相，顯示有疑似遊客在旺角街頭，推着在機場常見的行李車，上方擺有多件行李以及隨身物品，引來網民質疑，「行李車都偷？」，又揶揄「借嚟用下啫，（搭）回程飛機會放返機場」。不過有網民估計對方未必是從機場推出市區，「我喺旺角見過一次，原來係酒店自行準備同款畀客人用」。



旺角街頭有女子推着外形疑似機場行李手推車，引來網民好奇手推車從何而來。（「threads＠wing.carol」圖片）

旺角街頭驚見女子推「機場同款」行李手推車

該女生在threads帳號發帖並上傳1張照片，相中顯示在旺角街頭，有女子推着理應在機場出現的行李手推車，上方擺有2個行李篋、背囊、大袋物件等等，1名婦人緊隨其後，估計兩人認識。不過在市區街道看見相中行李手推車，樓主就表示疑惑，並詢問「到底佢點樣推到出街咁神奇」。

到底佢點樣推到出街咁神奇 樓主

香港國際機場設有多部可供旅客使用的行李手推車。（網上圖片）

網民質疑：行李車都偷？

帖文一出隨即引來網民提出質疑，「行李車都偷？」，又指過往都曾發生機場行李手推車被人推出市區事件，「呢啲手推車喺十幾年前已經被人推過出街」、「我都曾經親眼見有人喺街推住呢架車，當時O咗（嘴）」、「曾經試過做呢行part-time，有遊客推行李車出市區，有人報警再通知機管局再通知公司，專登搵人出去回收呢架車返嚟，唔知佢呢個係咪機場推出嚟」，同時笑稱「借嚟用下啫，（搭）回程飛機會放返機場」。



呢啲手推車喺十幾年前已經被人推過出街 網民

香港國際機場設有多部可供旅客使用的行李手推車。（香港國際機場官網圖片）

網民揭淘寶有售類似手推車：不過唔知有冇人買

惟有留言覺得相中的行李手推車未必屬於機場，「影唔到車尾判斷唔到，我喺旺角見過一次，原來係酒店自行準備同款畀客人用，唔一定係機場帶出嚟」、「其實淘寶都有賣，不過唔知有冇普通人會買」、「幾個機鐵站都會有，佢喺邊度推出來就唔知啦」。

淘寶網有售多款行李手推車 價錢差幅甚大

《香港01》記者嘗試在網上搜尋，雖然未見本地有酒店表明可以提供類似的手推車，但就發現淘寶的確有售聲稱是機場所用的行李手推車，最便宜的約為65人民幣（約76港元），最貴可高達2,000人民幣（約2,300港元），兩者價錢差幅甚大，不過無論哪個款式，銷售量普遍偏低；當中有部份款色確實和相中的行李手推車非常相似，故不能斷定相中所示的是屬於機場的手推車。

（threads＠wing.carol）